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    Свитолина легко пройдёт во второй круг?

    Линетт — Свитолина. Ставка (к. 1.70) и прогноз на матч первого круга «Уимблдона», 02 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Линетт — Свитолина
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    Элина Свитолина
    Полька Магда Линетт и украинка Элина Свитолина встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 02 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Свитолина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 02 Июля 2024 года

    Магда Линетт

  • Польша
    •  Магда Линетт 19:30 Элина Свитолина

    Элина Свитолина

  • Украина
    •

    Магда Линетт

    После своего прорывного выступления в Мельбурне полтора года назад Линетт заметно сдала в результатах и не может выйти на свою пиковую форму до сих пор.

    Польская спортсменка в теннис играть умеет, но лучшие свои игры демонтирует крайне редко. Часто недостает концентрации в решающие моменты игры против нее самых сильных соперниц.

    Но хотя бы на последнем подготовительном турнире перед «Уимблдоном» в Истбурне полька смогла выйти во второй круг через квалификацию.

    В игре против Свитолиной шансов на положительный исход встречи предельно мало, но Магда постарается серьезно досадить украинке.

    Элина Свитолина

    По всей своей карьере Свитолина выступает максимально ровно, поэтому не было никакого удивления, что она смогла очень быстро вернуться в тур из декретного отпуска.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    С начала этого года она стабильно забиралась в четвертьфиналы турниров, где принимала участие.

    Однако на траве игра не задалась в Берлине, где украинка проиграла в первом круге датчанке Возняцки.

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    Хочется верить, что старт на «Уимблдоне» окажется удачным, поскольку на этом соревновании Элина любит выступать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинскую теннисистку в этом поединке: победа Линетт — 2.90, победа Свитолиной — 1.42.

    Прогноз: Предварительный расклад сил будет в пользу украинки

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.70

    Альтернативный прогноз: Линетт не сможет оказать должного сопротивления

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.89

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    Линетт — Свитолина: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Свитолина легко пройдёт во второй круг?
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