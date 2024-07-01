Россиянка Мирра Андреева и чешка Бренда Фрухвиртова встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фрухвиртова — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фрухвиртова

Бренда Фрухвиртова пропустила несколько турниров на травяном покрытии, и вот чешка стартует на траве с Уимблдона.

Последний турнир теннисистка из Чехии провела в хорватской Макарске, где дошла до четвертьфинала и не смогла преодолеть барьер в лице китаянки Сю Ван. В итоге Фрухвиртова отказалась от участия в поединке досрочно.

На «мэйджоре» в Париже Фрухвиртова играла в квалификации, выиграв у словацкой теннисистки Виктории Грунчаковой (6:0, 6:3), но проиграв американке Робин Монтгомери (3:6, 6:7).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Бренда Фрухвиртова занимает в рейтинге WTA 88 место.

Андреева

Уже в третьем круге Уимблдона Мирра Андреева может встретиться с соотечественницей Дарьей Касаткиной, а в четвёртом раунде «мэйджора» может состояться битва с Ариной Соболенко из Беларуси. Но пока время самой ранней стадии турнира «Большого шлема».

Мирра Андреева выйдет на травяной корт против чешки Бренды Фрухвиртовой в качестве

фаворита.

Последний турнир российская теннисистка провела в немецком Бад Хомбурге, где проиграла в первом же круге украинке Даяне Ястремской (6:4, 4:6, 3:6).

Ещё раньше Мирра Андреева произвела фурор на «Ролан Гаррос», добравшись до полуфинала, где ей противостояла итальянка Ясмин Паолини (3:6, 1:6). На Открытом чемпионате Франции Андреева сотворила сенсацию, оставив за бортом на то время вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:7, 6:4, 6:4). Белорусская теннисистка после неудачной игры с Андреевой опустилась на третье место в рейтинге WTA.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Мирра Андреева занимает 24 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андреевой в этом матче можно поставить за 1.15, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 5.40.

Прогноз: Мирра Андреева по классу выше своей соперницы, в том, что россиянка одержит победу, нет сомнений.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов меньше 19.5 с коэффициентом 1.88.