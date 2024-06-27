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    Фриц проиграет 19-летнему китайцу?

    Фриц — Шан. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Истборне 27 июня 2024 года

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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в четвертьфинале турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 27 Июня 2024 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 17:30 Шан Цзюньчэн

    Шан Цзюньчэн

  • Китай
    •

    Фриц

    Тейлор оказался среди сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче на этой неделе американский теннисист выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда — 7:6, 6:3.

    Фриц просто идеально играл на своей подаче. Точность на первом мяче составила 81 процент, при этом ему удалось забрать 42 очка из 44.

    На втором мяче Фриц отдал сопернику лишь три розыгрыша. В общем, тут у Сейбота-Уайлда просто не было ни малейших шансов на приеме.

    Прогнозы на теннис

    Во втором сете Фриц проиграл на своей подаче лишь одно очко.

    Шан

    Цзюньчэн третий раз в сезоне выиграл не менее двух матчей на уровне основной сетки ATP, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-100.

    В первом круге китайский теннисист переиграл аргентинца Томаса Этчеверри на решающем тай-брейке — 7:5, 3:6, 7:6.

    В следующем раунде 19-летний Шан одержал волевую победу над финном Эмилем Руусувуори — 4:6, 6:3, 6:4.

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    Также стоит отметить, что с учетом квалификации Шан выиграл в Истборне уже четыре матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.23, победу Шана букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: Цзюньчэну, как и Сейботу-Уайлду, будет сложно на что-то рассчитывать на приеме. Но при этом не факт, что американец одержит уверенную победу. Если Шан продержится до тай-брейка, то здесь может случиться все что угодно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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    Фриц — Шан: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на теннис. Фриц проиграет 19-летнему китайцу?
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