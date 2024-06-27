Россиянка Диана Шнайдер и испанка Паула Бадоса Хиберт встретятся в четвертьфинале турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдёт 27 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бадоса

Второй круг для Паулы Бадоса Хиберт прошёл со знаком плюс, испанская теннисистка выигала у немки Юле Нимайер (4:6, 6:2, 6:1).

Отметим, что Бадоса намерена пропустить Олимпийские игры в Париже, так как получила травму:

«Из-за травмы я не смогу поехать на Олимпиаду, хотя очень этого хотела. Тяжело отказываться от выступления за свою страну. Спина не способна справиться с такими нагрузками. У меня нет другого выбора, кроме как это принять».

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Паула Бадоса Хиберт занимает 113 место.

Шнайдер

Диана Шнайдер повторила успешное выступление в Бирмингеме и снова вышла в травяной четвертьфинал в своей карьере, в этот раз на турнире в Бад Хомбурге.

Во втором круге российская теннисистка нанесла поражение Даяне Ястремской из Украины (6:2, 6:2), а в первой игре турнира была обыграна немка Анжелика Кербер (7:6, 6:3).

Стоит отметить, что Диана Шнайдер не отдала ещё ни одного сета на турнире в Германии.

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 47 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.62, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: В этом сезлне Шнайдер и Бадоса играли трижды: на грунтовом покрытии в Риме и Штутгарте, а также на харде в Хуахине (Тайланд). В Италии и Германии победительницей в паре вышла испанская теннисистка, а на турнире в Тайланде победу отпраздновала Шнайдер. Мы верим в то, что российская спортсменка сможет добиться успеха в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: Победа Шнайдер с коэффициентом 2.31.