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    Светит ли Шнайдер выход в полуфинал?

    Бадоса — Шнайдер. Ставка (к. 2.31) и прогноз на матч в Бад Хомбурге 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер и испанка Паула Бадоса Хиберт встретятся в четвертьфинале турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдёт 27 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Квалификация. Мужчины 27 Июня 2024 года

    Юго Гастон

  • Франция
    •  Юго Гастон 13:00 Михаил Кукушкин

    Михаил Кукушкин

  • Казахстан
    •

    Бадоса

    Второй круг для Паулы Бадоса Хиберт прошёл со знаком плюс, испанская теннисистка выигала у немки Юле Нимайер (4:6, 6:2, 6:1).

    Отметим, что Бадоса намерена пропустить Олимпийские игры в Париже, так как получила травму:

    «Из-за травмы я не смогу поехать на Олимпиаду, хотя очень этого хотела. Тяжело отказываться от выступления за свою страну. Спина не способна справиться с такими нагрузками. У меня нет другого выбора, кроме как это принять».

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Паула Бадоса Хиберт занимает 113 место.

    Шнайдер

    Диана Шнайдер повторила успешное выступление в Бирмингеме и снова вышла в травяной четвертьфинал в своей карьере, в этот раз на турнире в Бад Хомбурге.

    Во втором круге российская теннисистка нанесла поражение Даяне Ястремской из Украины (6:2, 6:2), а в первой игре турнира была обыграна немка Анжелика Кербер (7:6, 6:3).

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    • Стоит отметить, что Диана Шнайдер не отдала ещё ни одного сета на турнире в Германии.

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 47 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.62, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.31.

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    Прогноз: В этом сезлне Шнайдер и Бадоса играли трижды: на грунтовом покрытии в Риме и Штутгарте, а также на харде в Хуахине (Тайланд). В Италии и Германии победительницей в паре вышла испанская теннисистка, а на турнире в Тайланде победу отпраздновала Шнайдер. Мы верим в то, что российская спортсменка сможет добиться успеха в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: Победа Шнайдер с коэффициентом 2.31.

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    Бадоса — Шнайдер: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на теннис. Светит ли Шнайдер выход в полуфинал?
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