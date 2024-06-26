ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ральф Рангник (главный тренер сборной Австрии)Короче, Евро. 25-26 июня Марсель Забитцер — автор решающего мяча в матче с НидерландамиДневник Евро-2024. Рангник снова на коне, Дании помог рейтинг, комары атакуют Бундестим Роберт УиттакерНесбывшиеся мечты Алискерова: мог стать звездой UFC, но был нокаутирован Уиттакером
  • 23:55
    • Англия сыграла вничью со Словенией, а Дания с Сербией
  • 23:27
    • Дацюк введен в Зал славы хоккея
    Все новости спорта

    Остапенко остановит главную теннисистку Британии?

    Остапенко — Бултер. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч в Истбурне 26 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Елена Остапенко
    Прогноз и ставки на Остапенко — Бултер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Остапенко
    Латышка Елена Остапенко и британка Кэти Бултер встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Бултер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Истборн. Женщины 26 Июня 2024 года

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •  Елена Остапенко 14:30 Кэйти Бултер

    Кэйти Бултер

  • Великобритания
    •

    Елена Остапенко

    Умение играть Остапенко на всех покрытиях примерно одинаково, и большая часть тура просто завидует такому универсализму Елены.

    Хотя на прошлой неделе она явно была не в духе и проиграла первый же матч на соревнованиях в Бирмингеме.

    После переосмысливания произошедшего латышка вышла с совсем другим настроением на первую игру турнира в Истбурне и легко расправилась с бельгийкой Миннен.

    Игра против Бултер будет настоящим испытанием. Поскольку Кэти в это время года максимально хороша и на траве проигрывает единицам.

    Кэти Бултер

    По последним двум неделям в адрес Кэти Бултер можно отправлять только комплименты. Она продолжает максимально уверенно себя чувствовать на британской траве.

    Прогнозы на теннис

    Одно из испытаний пришлось на турнир в Ноттингеме, где британке нужно было защищать титул, во что почти не верилось. Однако Кэти смогла совершить практически невероятное и держала победу в этом британском городке второй год подряд.

    В Бирмингеме на прошлой неделе Кэти внезапно снялась по ходу второго круга против украинки Калининой, но со здоровьем ничего страшного не произошло.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Матч против сильной Остапенко будет настоящим украшением второго круг текущего турнира. Пусть в этом противостоянии выиграет сильнейший.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа Остапенко — 1.91, победа Бултер — 1.91.

    Прогноз: Остапенко на опыте пройдет дальше

    Ставка: П1 за 1.91

    Альтернативный прогноз: Эта игра не может обойтись без большого числа геймов

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Киз — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мухова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шнайдер — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кецманович — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Меньшик — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Мэйчжоу Хакка
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Крюгер — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Руусувуори — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Касаткина — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Остапенко — Бултер: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на теннис. Остапенко остановит главную теннисистку Британии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры