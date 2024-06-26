Латышка Елена Остапенко и британка Кэти Бултер встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Бултер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Елена Остапенко

Умение играть Остапенко на всех покрытиях примерно одинаково, и большая часть тура просто завидует такому универсализму Елены.

Хотя на прошлой неделе она явно была не в духе и проиграла первый же матч на соревнованиях в Бирмингеме.

После переосмысливания произошедшего латышка вышла с совсем другим настроением на первую игру турнира в Истбурне и легко расправилась с бельгийкой Миннен.

Игра против Бултер будет настоящим испытанием. Поскольку Кэти в это время года максимально хороша и на траве проигрывает единицам.

Кэти Бултер

По последним двум неделям в адрес Кэти Бултер можно отправлять только комплименты. Она продолжает максимально уверенно себя чувствовать на британской траве.

Прогнозы на теннис

Одно из испытаний пришлось на турнир в Ноттингеме, где британке нужно было защищать титул, во что почти не верилось. Однако Кэти смогла совершить практически невероятное и держала победу в этом британском городке второй год подряд.

В Бирмингеме на прошлой неделе Кэти внезапно снялась по ходу второго круга против украинки Калининой, но со здоровьем ничего страшного не произошло.

Матч против сильной Остапенко будет настоящим украшением второго круг текущего турнира. Пусть в этом противостоянии выиграет сильнейший.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа Остапенко — 1.91, победа Бултер — 1.91.

Прогноз: Остапенко на опыте пройдет дальше

Ставка: П1 за 1.91

Альтернативный прогноз: Эта игра не может обойтись без большого числа геймов

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34