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    Шагнёт ли Касаткина во второй круг в Истбурне?

    Касаткина — Ван. Ставка (к. 2.09) и прогноз на матч в Истбурн 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Ван
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина и китаянка Синьюй Ван встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 12:00 мск. Касаткина — Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Истборн. Женщины 24 Июня 2024 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 12:00 Синьюй Ван

    Синьюй Ван

  • Китай
    •

    Касаткина

    Первая ракетка России Дарья Касаткина вступает в игру на травяном покрытии в Истбурне. Соперницей в первом круге для россиянки выступит китаянка Синьюй Ван.

    Последний турнирн на траве для Касаткиной сложился неудачно в плане турнирной сетки. На самой ранней стадии во втором круге Даша играла против третьей ракетки планеты Арины Соболенко из Беларуси. Та встреча завершилась победой лучшей теннисистки Республики Беларусь (1:6, 4:6).

    На Открытом чемпионате Франции Дарья Касаткина смогла добраться лишь до второго круга, переиграв на своём пути полячку Магдалену Фреш (7:5,6:1), а затем уступив американке Пэйтон Стирнс (5:7, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    Дарья Касаткина занимает в рейтинге WTA 14 место.

    Ван

    Синьюй Ван на турнире в Берлине успешно прошла квалификацию, выиграв в отборе у немки Мары Гут (6:1, 6:3) и беларуски Александры Соснович (6:4,6:1).

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    • В первом круге теннисистка из Китая играла против 10-й ракетки мира Онс Жабер. Синьюй Ван дала бой серьёзной сопернице из Туниса, но выиграть не смогла (4:6, 6:7).

    Синьюй Ван занимает 40 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.68, победу Ван букмекеры предлагают за 2.21.

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    Прогноз: Турнир в Истбурне, по сути генеральная репетиция перед стартом крупного турнира серии Большого шлема — Уимблдона. Дарья Касаткина находится выше по рейтингу и более опытная теннисистка, чем Ван. Ожидаем уверенной победы первой ракетки России.

    Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-3) с коэффициентом 2.00.

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    Касаткина — Ван. Россиянка Дарья Касаткина и китаянка Синьюй Ван встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Касаткина — Ван с коэффициентом 2.00.
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