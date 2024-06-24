Россиянка Дарья Касаткина и китаянка Синьюй Ван встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 12:00 мск. Касаткина — Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Касаткина

Первая ракетка России Дарья Касаткина вступает в игру на травяном покрытии в Истбурне. Соперницей в первом круге для россиянки выступит китаянка Синьюй Ван.

Последний турнирн на траве для Касаткиной сложился неудачно в плане турнирной сетки. На самой ранней стадии во втором круге Даша играла против третьей ракетки планеты Арины Соболенко из Беларуси. Та встреча завершилась победой лучшей теннисистки Республики Беларусь (1:6, 4:6).

На Открытом чемпионате Франции Дарья Касаткина смогла добраться лишь до второго круга, переиграв на своём пути полячку Магдалену Фреш (7:5,6:1), а затем уступив американке Пэйтон Стирнс (5:7, 2:6).

Прогнозы на теннис

Дарья Касаткина занимает в рейтинге WTA 14 место.

Ван

Синьюй Ван на турнире в Берлине успешно прошла квалификацию, выиграв в отборе у немки Мары Гут (6:1, 6:3) и беларуски Александры Соснович (6:4,6:1).

В первом круге теннисистка из Китая играла против 10-й ракетки мира Онс Жабер. Синьюй Ван дала бой серьёзной сопернице из Туниса, но выиграть не смогла (4:6, 6:7).

Синьюй Ван занимает 40 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.68, победу Ван букмекеры предлагают за 2.21.

Прогноз: Турнир в Истбурне, по сути генеральная репетиция перед стартом крупного турнира серии Большого шлема — Уимблдона. Дарья Касаткина находится выше по рейтингу и более опытная теннисистка, чем Ван. Ожидаем уверенной победы первой ракетки России.

Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-3) с коэффициентом 2.00.