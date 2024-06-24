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    Блинкова сможет соперничать с набравшей ход канадкой?

    Андрееску — Блинкова. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч в Бад Хомбурге 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андрееску — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Канадка Бьянка Андрееску и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Андрееску — Блинкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Бьянка Андрееску

    Перед началом нынешнего сезона насчет Андрееску были противоречивые мнения, и мало, кто верил, что она сможет хоть как-то засветиться на турнирах выше среднего.

    Однако, уже своей игрой на «Ролан Гаррос» канадка всем доказала свою способность добиваться успехов даже на самом нелюбимом для себя покрытии.

    Даже на траве она заметно подтянула свой теннис, и на недавно завершившемся турнире в Хертогенбосе канадка проиграла лишь в матче за титул.

    Есть подозрения, что и на турнире в Германии у Андрееску будет далекое продвижение по дистанции.

    Анна Блинкова

    В этом году Блинковой пока не получается найти собственною игру из прошлого года, но она старается делать все возможное, чтобы хотя бы приблизиться к прошлогодним результатам.

    Прогнозы на теннис

    За шесть последних поединков россиянка смогла победить всего лишь раз, но даже победа на Кырстей не может в полной мере удовлетворить Анну с таким чудовищным процентом проигранных матчей.

    На прошлой неделе в Бирмингеме россиянка безоговорочно проиграла не самой сильной австралийке Томлянович в первом раунде соревнований.

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    Хочется верить, что на предстоящем старте в Германии российская теннисистка сможет продемонстрировать солидный уровень игры, хоть это и будет сдать не очень легко.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Андрееску — 1.26, победа Блинковой — 3.90.

    Прогноз: Андрееску имеет куда больше шансов на проход по дистанции дальше

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.83

    Альтернативный прогноз: Блинкова окажет достойное сопротивление, и просто так матч не отдаст

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.13.

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    Андрееску — Блинкова. Канадка Бьянка Андрееску и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Андрееску — Блинкова с коэффициентом 1.83.
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