Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против австралийца Джордана Томпсона в полуфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 22 июня, начало — в 15:00 мск. Томпсон — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Томпсон

Джордан третий раз в сезоне дошел до полуфинала, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-40.

На этой неделе австралиец подтвердил, что по-прежнему остается одним из самых опасных игроков на траве.

В четвертьфинале Томпсон одержал победу над Тейлором Фрицем, который перед этим не испытал проблем с подачей Милоша Раонича.

Представитель Зеленого континента переиграл американца в двух сетах — 6:4, 6:3. Поразительно то, что у Фрица в этом матче не было ни одного брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что на старте турнира Томпсон выиграл у датчанина Хольгера Руне (4:6, 7:6, 6:3).

Музетти

Лоренцо тем временем добрался до полуфинала на втором турнире подряд.

На прошлой неделе итальянец остановился в шаге от решающего матча в Штутгарте, не сумев переиграть своего соотечественника Маттео Берреттини.

В пятницу Музетти одержал победу над Билли Харрисом — 6:3, 7:5. В отличие от Томаса Этчеверри и Джованни Мпетши-Перрикара, он уверенно выиграл у 162-й ракетки мира, отдав на своей подаче всего лишь 13 очков.

Перед этим Музетти выиграл у австралийца Алекса Де Минора и американца Брэндона Накашимы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.95, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.86.

Прогноз: в начале года Лоренцо разгромил австралийца в Аделаиде со счетом 6:4, 6:1. Но на это сейчас вряд ли стоит обращать внимание. На траве итальянцу будет сложно переиграть Томпсона, который действительно здорово выступает на этом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Томпсона за 1.95.