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    Томпсон возьмет реванш у Музетти?

    Томпсон — Музетти. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Лондоне 22 июня 2024 года

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    Джордан Томпсон
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против австралийца Джордана Томпсона в полуфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 22 июня, начало — в 15:00 мск. Томпсон — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 22 Июня 2024 года

    Джордан Томпсон

  • Австралия
    •  Джордан Томпсон 13:00 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Томпсон

    Джордан третий раз в сезоне дошел до полуфинала, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-40.

    На этой неделе австралиец подтвердил, что по-прежнему остается одним из самых опасных игроков на траве.

    В четвертьфинале Томпсон одержал победу над Тейлором Фрицем, который перед этим не испытал проблем с подачей Милоша Раонича.

    Представитель Зеленого континента переиграл американца в двух сетах — 6:4, 6:3. Поразительно то, что у Фрица в этом матче не было ни одного брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что на старте турнира Томпсон выиграл у датчанина Хольгера Руне (4:6, 7:6, 6:3).

    Музетти

    Лоренцо тем временем добрался до полуфинала на втором турнире подряд.

    На прошлой неделе итальянец остановился в шаге от решающего матча в Штутгарте, не сумев переиграть своего соотечественника Маттео Берреттини.

    В пятницу Музетти одержал победу над Билли Харрисом — 6:3, 7:5. В отличие от Томаса Этчеверри и Джованни Мпетши-Перрикара, он уверенно выиграл у 162-й ракетки мира, отдав на своей подаче всего лишь 13 очков.

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    Перед этим Музетти выиграл у австралийца Алекса Де Минора и американца Брэндона Накашимы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.95, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.86.

    Прогноз: в начале года Лоренцо разгромил австралийца в Аделаиде со счетом 6:4, 6:1. Но на это сейчас вряд ли стоит обращать внимание. На траве итальянцу будет сложно переиграть Томпсона, который действительно здорово выступает на этом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Томпсона за 1.95.

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    Томпсон — Музетти. Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против австралийца Джордана Томпсона в полуфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 22 июня, начало — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Томпсон — Музетти с коэффициентом 1.95.
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