Лейла Фернандес
Виктория Голубич
Лейла Фернандес
Канадская мексиканка Фернандес играет крайне натужно, но определённый класс и уровень мастерства у неё имеется.
Лейла не может найти оптимальный баланс между техникой и тактикой, а её экспрессия рушит все задуманное просто наповал.
При всем этом на большинстве соревнований она выступает выше среднего. В первом круге британского турнира она спокойно разделалась с испанкой
Соррибес-Тормо.
С Голубич будет куда сложнее, поскольку швейцарка специализируется на траве, а у Фернандес иногда начинают трястись коленки, если что-то идет не по её плану.
Виктория Голубич
Первая половина прошлого года для Голубич оказалась сущим кошмаром, поскольку швейцарка не могла победить больше месяца.
Но затем все наладилось и больше в такие передряги Виктория не попадала. На сегодняшний момент времени её теннис можно охарактеризовать, как стабильно хороший.
Виктория это доказала и в первом матче нынешнего турнира, обыграв колумбийку Марию Особрио-Серрано.
Поединок против Фернандес получится довольно тяжелым, поскольку в таланте и классе Виктория однозначно уступает своей сопернице.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.36, победа Голубич — 3.19.
Прогноз: Лейла победит, но матч для неё не будет простым
- 1.82Азаренко — Сонмез: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.73Потапова — Бронцетти: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.63Пегула — Векич: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-4) за 1.81
Альтернативный прогноз: Девушки устроят длительный поединок
Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 2.09