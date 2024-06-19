Канадка Лейла Фернандес и швейцарка Виктория Голубич встретятся во втором круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 19 июня, начало — в 17:00 мск. Фернандес — Голубич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Лейла Фернандес

Канадская мексиканка Фернандес играет крайне натужно, но определённый класс и уровень мастерства у неё имеется.

Лейла не может найти оптимальный баланс между техникой и тактикой, а её экспрессия рушит все задуманное просто наповал.

При всем этом на большинстве соревнований она выступает выше среднего. В первом круге британского турнира она спокойно разделалась с испанкой

Соррибес-Тормо.

С Голубич будет куда сложнее, поскольку швейцарка специализируется на траве, а у Фернандес иногда начинают трястись коленки, если что-то идет не по её плану.

Виктория Голубич

Первая половина прошлого года для Голубич оказалась сущим кошмаром, поскольку швейцарка не могла победить больше месяца.

Прогнозы на теннис

Но затем все наладилось и больше в такие передряги Виктория не попадала. На сегодняшний момент времени её теннис можно охарактеризовать, как стабильно хороший.

Виктория это доказала и в первом матче нынешнего турнира, обыграв колумбийку Марию Особрио-Серрано.

Поединок против Фернандес получится довольно тяжелым, поскольку в таланте и классе Виктория однозначно уступает своей сопернице.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.36, победа Голубич — 3.19.

Прогноз: Лейла победит, но матч для неё не будет простым

Ставка: Ф1 (-4) за 1.81

Альтернативный прогноз: Девушки устроят длительный поединок

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 2.09