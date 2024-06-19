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    Голубич сможет оказать достойное сопротивление?

    Фернандес — Голубич. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч в Бирмингеме 19 июня 2024 года

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    Виктория Голубич
    Канадка Лейла Фернандес и швейцарка Виктория Голубич встретятся во втором круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 19 июня, начало — в 17:00 мск. Фернандес — Голубич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Бирмингем. Женщины 19 Июня 2024 года

    Лейла Фернандес

  • Канада
    •  Лейла Фернандес 17:00 Виктория Голубич

    Виктория Голубич

  • Швейцария
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    Лейла Фернандес

    Канадская мексиканка Фернандес играет крайне натужно, но определённый класс и уровень мастерства у неё имеется.

    Лейла не может найти оптимальный баланс между техникой и тактикой, а её экспрессия рушит все задуманное просто наповал.

    При всем этом на большинстве соревнований она выступает выше среднего. В первом круге британского турнира она спокойно разделалась с испанкой
    Соррибес-Тормо.

    С Голубич будет куда сложнее, поскольку швейцарка специализируется на траве, а у Фернандес иногда начинают трястись коленки, если что-то идет не по её плану.

    Виктория Голубич

    Первая половина прошлого года для Голубич оказалась сущим кошмаром, поскольку швейцарка не могла победить больше месяца.

    Прогнозы на теннис

    Но затем все наладилось и больше в такие передряги Виктория не попадала. На сегодняшний момент времени её теннис можно охарактеризовать, как стабильно хороший.

    Виктория это доказала и в первом матче нынешнего турнира, обыграв колумбийку Марию Особрио-Серрано.

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    Поединок против Фернандес получится довольно тяжелым, поскольку в таланте и классе Виктория однозначно уступает своей сопернице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.36, победа Голубич — 3.19.

    Прогноз: Лейла победит, но матч для неё не будет простым

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.81

    Альтернативный прогноз: Девушки устроят длительный поединок

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 2.09

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    Фернандес — Голубич. Канадка Лейла Фернандес и швейцарка Виктория Голубич встретятся во втором круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 19 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фернандес — Голубич с коэффициентом 1.81.
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