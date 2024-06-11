Полька Магдалена Френх и японка Нао Хибино встретятся в первом круге турнира Ноттингеме. Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:00 мск. Френх — Хибино: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Магдалена Френх

Последние месяцы для Френх не получились продуктивными, но полька постепенно начинает набирать форму.

По нынешнему сезону ей можно занести в актив проход в третий круг соревнований в Дубае, а также выход из квалификации недавнего грунтового турнира в Страсбурге.

Нынешняя форма Магдалены позволяет говорить о серьезных намерениях продемонстрировать теннис высокого класса на траве в Ноттингеме.

Хочется верить, что против Хибино получится сравнимый по силам теннис, хотя полька видится куда более очевидной фавориткой предстоящей встречи.

Нао Хибино

Японская теннисистка является довольно уважаемой в женском туре, но действительно серьёзных побед по карьере Хибино не одерживала.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе в хорватской Макаршке она вполне себе сносно выступила на грунте, добравшись до четвертьфинала.

Там она не смогла ничего поделать против всегда отлично играющей на грунте египтянки Шериф, взяв за матч всего лишь четыре гейма.

Игра против Френх будет тяжелой, но у японки отнюдь не воображаемые шансы на проход по дистанции дальше, поскольку на траве она играть умеет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Френх — 1.36, победа Хибино — 3.19.

Прогноз: Френх в этом матч не испытает проблем с добычей победы.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Японка ничего не сможет противопоставить куда более серьезной сопернице.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.88.