Хорват Борна Чорич сыграет против итальянца Джулио Дзеппьери в первом круге «челленджера» в Перудже (Италия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 21:30 мск. Дзеппьери — Чорич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дзеппьери

Это максимально удивительно, но в текущем сезоне итальянец лучше всего играет на турнирах «Большого шлема».

В начале года Джулио прошел квалификацию и выиграл один матч на уровне основной сетки Открытого чемпионата Австралии. При этом во втором круге он вел 2-0 по сетам в матче с Кэмероном Норри, но не воспользовался столь внушительным преимуществом.

В конце мая Дзеппьери пробился через квалификацию в основную сетку «Ролан Гаррос». В первом круге 22-летний теннисист выиграл у Адриана Маннарино, а во втором — уступил Танаси Коккинакису.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что почти на всех остальных турнирах в этом году Дзеппьери либо не смог пройти отбор, либо же проиграл в первом круге. Исключением стал лишь грунтовый «челленджер» в Мадриде: здесь Джулио начал с победы над Таро Даниэлем, после чего проиграл Беньямину Хассану.

Чорич

Борна очень слабо провел основную серию турниров на грунте, но все равно решил еще раз сыграть на этом покрытии.

По всей видимости, у хорвата нет планов играть на траве. Например, в 2021 и 2022 году он вообще не принимал участия в соревнованиях на этом покрытии, а в 2023-м не прошел первый круг сразу на трех турнирах, в том числе на Уимблдоне.

По правде говоря, есть ощущение, что Чорич в последнее время мотивирован далеко не так, как раньше. Сложно сказать, с чем это связано, но в его игре действительно наблюдается серьезный спад.

В текущем сезоне единственным приятным исключением стал лишь турнир в Монпелье, на котором Чорич дошел до финала. Во всех остальных случаях на уровне ATP он ни разу не прошел дальше второго раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дзеппьери в этом матче можно поставить за 1.90, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.84.

Прогноз: два года назад Борна с трудом обыграл итальянца на грунтовом «челленджере» в Парме. Есть подозрение, что в предстоящем матче у хорвата тоже будет проблемы, несмотря на то, что соперник в целом тоже не впечатляет.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.