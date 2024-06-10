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    Сможет ли Чорич пройти первый круг в Перудже?

    Дзеппьери — Чорич. Ставка (к. 2.27) и прогноз на «челленджер» в Перудже 10 июня 2024 года

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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против итальянца Джулио Дзеппьери в первом круге «челленджера» в Перудже (Италия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 21:30 мск. Дзеппьери — Чорич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Дзеппьери

    Это максимально удивительно, но в текущем сезоне итальянец лучше всего играет на турнирах «Большого шлема».

    В начале года Джулио прошел квалификацию и выиграл один матч на уровне основной сетки Открытого чемпионата Австралии. При этом во втором круге он вел 2-0 по сетам в матче с Кэмероном Норри, но не воспользовался столь внушительным преимуществом.

    В конце мая Дзеппьери пробился через квалификацию в основную сетку «Ролан Гаррос». В первом круге 22-летний теннисист выиграл у Адриана Маннарино, а во втором — уступил Танаси Коккинакису.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что почти на всех остальных турнирах в этом году Дзеппьери либо не смог пройти отбор, либо же проиграл в первом круге. Исключением стал лишь грунтовый «челленджер» в Мадриде: здесь Джулио начал с победы над Таро Даниэлем, после чего проиграл Беньямину Хассану.

    Чорич

    Борна очень слабо провел основную серию турниров на грунте, но все равно решил еще раз сыграть на этом покрытии.

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    • По всей видимости, у хорвата нет планов играть на траве. Например, в 2021 и 2022 году он вообще не принимал участия в соревнованиях на этом покрытии, а в 2023-м не прошел первый круг сразу на трех турнирах, в том числе на Уимблдоне.

    По правде говоря, есть ощущение, что Чорич в последнее время мотивирован далеко не так, как раньше. Сложно сказать, с чем это связано, но в его игре действительно наблюдается серьезный спад.

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    В текущем сезоне единственным приятным исключением стал лишь турнир в Монпелье, на котором Чорич дошел до финала. Во всех остальных случаях на уровне ATP он ни разу не прошел дальше второго раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дзеппьери в этом матче можно поставить за 1.90, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.84.

    Прогноз: два года назад Борна с трудом обыграл итальянца на грунтовом «челленджере» в Парме. Есть подозрение, что в предстоящем матче у хорвата тоже будет проблемы, несмотря на то, что соперник в целом тоже не впечатляет.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    Дзеппьери — Чорич. Хорват Борна Чорич сыграет против итальянца Джулио Дзеппьери в первом круге «челленджера» в Перудже (Италия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 21:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Дзеппьери — Чорич с коэффициентом 2.27.
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