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    Корпач сможет оказать достойное сопротивление?

    Векич — Корпач. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч в Хертогенбосе 10 июня 2024 года

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    Тамара Корпач
    Хорватка Донна Векич и немка Тамара Корпач встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Векич — Корпач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Донна Векич

    Сила и умения игры Векич не поддаются сомнениям. Весь свой класс она в полной мере смогла продемонстрировать на грунтовых кортах Парижа.

    На «Ролан Гаррос» хорватка добралась до третьего круга, где уступила сербке Данилович, хотя могла продвинуться по дистанции гораздо дальше.

    С довольно неплохим настроением хорватка будет начинать травяной сезон в Нидерландах и настроена на довольно серьезное продвижение по дистанции в Хертогенбосе.

    В первом круге ей играть против вполне проходимой немки Корпач, которая в теннис играть умеет, но последние месяцы совсем разбалансирована по игре.

    Тамара Корпач

    В прошлом году Корпач довольно сильно прогрессировала именно на траве, поэтому для нее начинается один из самых ожидаемых отрезков в сезоне.

    Прогнозы на теннис

    На кортах «Ролан Гаррос» не удалось блеснуть должным образом, хотя один круг немка смогла преодолеть, обыграв совсем не простую Эшлин Крюгер из США.

    Однако в следующем раунде она выглядела уже гораздо слабее и по делу проиграла китаянке Жен Синьвэнь.

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    В первом круге против Векич можно побороться за победу, но для этого немке нужно постараться провести один ил лучших своих матчей в текущем году.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.13, победа Корпач — 6.10.

    Прогноз: Векич будет доминировать на протяжении всего матча.

    Ставка: Ф2 (-6) за 2.07.

    Альтернативный прогноз: Корпач не сможет ничего противопоставить хорватке

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.98.

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    Векич — Корпач. Хорватка Донна Векич и немка Тамара Корпач встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Векич — Корпач с коэффициентом 2.07.
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