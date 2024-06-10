Донна Векич
Сила и умения игры Векич не поддаются сомнениям. Весь свой класс она в полной мере смогла продемонстрировать на грунтовых кортах Парижа.
На «Ролан Гаррос» хорватка добралась до третьего круга, где уступила сербке Данилович, хотя могла продвинуться по дистанции гораздо дальше.
С довольно неплохим настроением хорватка будет начинать травяной сезон в Нидерландах и настроена на довольно серьезное продвижение по дистанции в Хертогенбосе.
В первом круге ей играть против вполне проходимой немки Корпач, которая в теннис играть умеет, но последние месяцы совсем разбалансирована по игре.
Тамара Корпач
В прошлом году Корпач довольно сильно прогрессировала именно на траве, поэтому для нее начинается один из самых ожидаемых отрезков в сезоне.
На кортах «Ролан Гаррос» не удалось блеснуть должным образом, хотя один круг немка смогла преодолеть, обыграв совсем не простую Эшлин Крюгер из США.
Однако в следующем раунде она выглядела уже гораздо слабее и по делу проиграла китаянке Жен Синьвэнь.
В первом круге против Векич можно побороться за победу, но для этого немке нужно постараться провести один ил лучших своих матчей в текущем году.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.13, победа Корпач — 6.10.
Прогноз: Векич будет доминировать на протяжении всего матча.
- 1.95Кепфер — Чжан: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.10Гоффен — Нарди: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.84Родионова — Александрова: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Ставка: Ф2 (-6) за 2.07.
Альтернативный прогноз: Корпач не сможет ничего противопоставить хорватке
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.98.