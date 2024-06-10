Хорватка Донна Векич и немка Тамара Корпач встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Векич — Корпач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Донна Векич

Сила и умения игры Векич не поддаются сомнениям. Весь свой класс она в полной мере смогла продемонстрировать на грунтовых кортах Парижа.

На «Ролан Гаррос» хорватка добралась до третьего круга, где уступила сербке Данилович, хотя могла продвинуться по дистанции гораздо дальше.

С довольно неплохим настроением хорватка будет начинать травяной сезон в Нидерландах и настроена на довольно серьезное продвижение по дистанции в Хертогенбосе.

В первом круге ей играть против вполне проходимой немки Корпач, которая в теннис играть умеет, но последние месяцы совсем разбалансирована по игре.

Тамара Корпач

В прошлом году Корпач довольно сильно прогрессировала именно на траве, поэтому для нее начинается один из самых ожидаемых отрезков в сезоне.

Прогнозы на теннис

На кортах «Ролан Гаррос» не удалось блеснуть должным образом, хотя один круг немка смогла преодолеть, обыграв совсем не простую Эшлин Крюгер из США.

Однако в следующем раунде она выглядела уже гораздо слабее и по делу проиграла китаянке Жен Синьвэнь.

В первом круге против Векич можно побороться за победу, но для этого немке нужно постараться провести один ил лучших своих матчей в текущем году.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.13, победа Корпач — 6.10.

Прогноз: Векич будет доминировать на протяжении всего матча.

Ставка: Ф2 (-6) за 2.07.

Альтернативный прогноз: Корпач не сможет ничего противопоставить хорватке

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.98.