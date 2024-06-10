Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Кепфер — Чжан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кепфер

Доминик в этом сезоне показал несколько неплохих результатов и на харде, и на грунте.

Еще в январе немец взял титул на «челленджере» в Канберре (там был весьма приличный состав участников), а в феврале дошел до четвертьфинала в Далласе и Акапулько.

Но пока что его главным успехом остается выход в финал «Мастерса» в Майами, по итогам которого он на какое-то время переместился в топ-50.

Прогнозы на теннис

В мае Кепфер дошел до третьего раунда на грунтовом «Мастерсе» в Риме и до четвертьфинала в Женеве. Но на этом покрытии хватало и неудачных результатов.

Чжан

Чжичжэнь тем временем остался в топ-50 по итогам Открытого чемпионата Франции.

Китайский теннисист дошел в Париже до третьего круга, где проиграл греку Стефаносу Циципасу.

Еще одним важным успехом Чжана стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме. В третьем круге представитель Поднебесной остановил американца Бена Шелтона.

После непростого начала сезона сейчас Чжан, похоже, находится в оптимальной форме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 1.60, победу Чжана букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: сложно в таком матче кому-то отдать предпочтение. Но при этом логично предположить, что немец и китаец вряд ли заставят зрителей скучать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.