Кепфер
Доминик в этом сезоне показал несколько неплохих результатов и на харде, и на грунте.
Еще в январе немец взял титул на «челленджере» в Канберре (там был весьма приличный состав участников), а в феврале дошел до четвертьфинала в Далласе и Акапулько.
Но пока что его главным успехом остается выход в финал «Мастерса» в Майами, по итогам которого он на какое-то время переместился в топ-50.
В мае Кепфер дошел до третьего раунда на грунтовом «Мастерсе» в Риме и до четвертьфинала в Женеве. Но на этом покрытии хватало и неудачных результатов.
Чжан
Чжичжэнь тем временем остался в топ-50 по итогам Открытого чемпионата Франции.
Китайский теннисист дошел в Париже до третьего круга, где проиграл греку Стефаносу Циципасу.
Еще одним важным успехом Чжана стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме. В третьем круге представитель Поднебесной остановил американца Бена Шелтона.
После непростого начала сезона сейчас Чжан, похоже, находится в оптимальной форме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 1.60, победу Чжана букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: сложно в таком матче кому-то отдать предпочтение. Но при этом логично предположить, что немец и китаец вряд ли заставят зрителей скучать.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.