Ига Свёнтек
Кори Гауфф
Швентек
Первая ракетка мира Ига Швентек не проигрывает на протяжении 17 матчей. В последний раз польская теннисистка уступила Елене Рыбакиной на турнире в Штутгарте (3:6, 6:4, 3:6).
Ига Швентек предсказуемо вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В 1/4 финала была повержена чешка Маркета Вондроушова (6:0, 6:2), а в 1/8 финала Швентек добилась успеха в матче с Анастасией Потаповой (6:0, 6:0).
Полячка демонстрирует сейчас мощную игру, кажется что её не остановить. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Ига Швентек всего два гейма отадала шестой ракетке мира Вондроушовой.
Ига Швентек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос».
Гауфф
Коко Гауффвходит в топ-3 мирового рейтинга женской теннисной ассоциации. Теннисистка из США уступает лишь Арине Соболенко из Беларуси и Иге Швентек из Польши.
На «Ролан Гаррос» Гауфф выиграла четыре матча подряд: в первом кгруне Гауфф выбила из розыгрыша россиянку Юлию Авдееву (6:1, 6:1).
Затем третья ракетка планеты нанесла победы Тамару Зиданшек из Словении (6:3, 6:4). Были и виктории в матчах против украинки Даяны Ястремской (6:2, 6:4) и итальянки Элизабетты Кочаретто (6:1, 6:2).
В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Гауфф одержала вверх над Онс Жабер (4:6, 6:2, 6:3).
В рейтинге WTA Коко Гауфф занимает 3 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Швентек в этом матче можно поставить за 1.16, победу Гауфф букмекеры предлагают за 5.50.
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Прогноз: В этой встрече яркий фаворит пары и победитель выделяется. Швентек не должна встретить сопротивления со стороны Гауфф. Так как играют соперницы из первой тройки, то можно вполне ожидать третий дополнительный сайт.
Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 18.5 с коэффициентом 1.81.