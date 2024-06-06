Американская теннисистка Коко Гауфф сыграет против первой ракетки планеты Иги Швентек в 1/2 финаоа Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 6 июня, начало — в 16:00 мск. Швентек — Гауфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швентек

Первая ракетка мира Ига Швентек не проигрывает на протяжении 17 матчей. В последний раз польская теннисистка уступила Елене Рыбакиной на турнире в Штутгарте (3:6, 6:4, 3:6).

Ига Швентек предсказуемо вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В 1/4 финала была повержена чешка Маркета Вондроушова (6:0, 6:2), а в 1/8 финала Швентек добилась успеха в матче с Анастасией Потаповой (6:0, 6:0).

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Полячка демонстрирует сейчас мощную игру, кажется что её не остановить. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Ига Швентек всего два гейма отадала шестой ракетке мира Вондроушовой.

Ига Швентек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос».

Гауфф

Коко Гауфф

входит в топ-3 мирового рейтинга женской теннисной ассоциации. Теннисистка из США уступает лишь Арине Соболенко из Беларуси и Иге Швентек из Польши.

На «Ролан Гаррос» Гауфф выиграла четыре матча подряд: в первом кгруне Гауфф выбила из розыгрыша россиянку Юлию Авдееву (6:1, 6:1).

Затем третья ракетка планеты нанесла победы Тамару Зиданшек из Словении (6:3, 6:4). Были и виктории в матчах против украинки Даяны Ястремской (6:2, 6:4) и итальянки Элизабетты Кочаретто (6:1, 6:2).

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Гауфф одержала вверх над Онс Жабер (4:6, 6:2, 6:3).

В рейтинге WTA Коко Гауфф занимает 3 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Швентек в этом матче можно поставить за 1.16, победу Гауфф букмекеры предлагают за 5.50.

Прогноз: В этой встрече яркий фаворит пары и победитель выделяется. Швентек не должна встретить сопротивления со стороны Гауфф. Так как играют соперницы из первой тройки, то можно вполне ожидать третий дополнительный сайт.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 18.5 с коэффициентом 1.81.