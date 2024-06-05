Макдональд
Маккензи начал сезон на траве с победы над Алексом Болтом — 7:6, 6:0.
Австралиец здорово играл в первом сете, в какой-то момент даже вел с брейком, но вторую партию отдал просто без борьбы.
Примечательно, что для Макдональда это первая победа в сезоне. В самом начале года он проиграл три матча на харде, после чего получил травму, из-за которой пропустил почти пять месяцев.
После возвращения в тур Макдональд проиграл три матча подряд на грунте — в Риме, Бордо и на «Ролан Гаррос».
В контексте предстоящего матча стоит отметить, что в прошлом году американец дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе и на травяном турнире в Истбурне.
Мотидзуки
Синтаро на старте турнира одержал победу над Теренсом Атманом — 6:7, 6:1, 6:4.
В отличие от француза, японский теннисист не отдал ни гейма на своей подаче, допустив несколько неприятных ошибок только на тай-брейке первого сета.
При этом во второй партии Мотидзуки отыграл четыре брейк-пойнта, а в третьей — еще пять.
В прошлом сезоне 21-летний Мотидзуки прошел квалификацию на Уимблдоне. Очевидно, что его успехи на траве нельзя назвать случайностью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.64, победу Мотидзуки букмекеры предлагают за 2.17.
Прогноз: два года назад Маккензи обыграл Синтаро на харде в Сеуле со счетом 6:3, 6:4.
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Скорее всего, в предстоящем матче американскому теннисисту будет не так легко, как во время первой встречи с представителем Страны восходящего солнца.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.