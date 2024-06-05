Американец Маккензи Макдональд сыграет против Синтаро Мотидзаки во втором круге «челленджера» в Сербитоне (Великобритания). Матч пройдет 5 июня, начало — в 13:00 мск. Макдональд — Мотидзуки: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Макдональд

Маккензи начал сезон на траве с победы над Алексом Болтом — 7:6, 6:0.

Австралиец здорово играл в первом сете, в какой-то момент даже вел с брейком, но вторую партию отдал просто без борьбы.

Примечательно, что для Макдональда это первая победа в сезоне. В самом начале года он проиграл три матча на харде, после чего получил травму, из-за которой пропустил почти пять месяцев.

После возвращения в тур Макдональд проиграл три матча подряд на грунте — в Риме, Бордо и на «Ролан Гаррос».

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В контексте предстоящего матча стоит отметить, что в прошлом году американец дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе и на травяном турнире в Истбурне.

Мотидзуки

Синтаро на старте турнира одержал победу над Теренсом Атманом — 6:7, 6:1, 6:4.

В отличие от француза, японский теннисист не отдал ни гейма на своей подаче, допустив несколько неприятных ошибок только на тай-брейке первого сета.

При этом во второй партии Мотидзуки отыграл четыре брейк-пойнта, а в третьей — еще пять.

В прошлом сезоне 21-летний Мотидзуки прошел квалификацию на Уимблдоне. Очевидно, что его успехи на траве нельзя назвать случайностью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.64, победу Мотидзуки букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: два года назад Маккензи обыграл Синтаро на харде в Сеуле со счетом 6:3, 6:4.

Скорее всего, в предстоящем матче американскому теннисисту будет не так легко, как во время первой встречи с представителем Страны восходящего солнца.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.