Американец Алекс Микельсен сыграет против британца Пола Джабба в первом раунде «челленджера» в Сербитоне (Великобритания). Матч пройдет 4 июня, начало — в 14:30 мск. Микельсен — Джабб: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Микельсен

Алекс — один из тех парней, которые могут сильно удивить на предстоящих травяных турнирах.

Дело в том, что прошлогодний прорыв американца начался как раз благодаря успешным выступлениям на самом специфическом покрытии.

В 2023-м Микельсен сенсационно дошел до финала в Ньюпорте. Прежде чем уступить в решающем матче Адриану Маннарино, он выиграл у опытных Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Изнера.

В текущем сезоне лучшим результатом 19-летнего Микельсена пока остается выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне Алекс одержал победу над чехом Иржи Легечкой.

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Что касается недавних турниров, то здесь стоит выделить, прежде всего, выход в четвертьфинал в Женеве. Во втором круге Микельсен выиграл у Тейлора Фрица.

Джабб

Пол тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе британский теннисист выиграл у Чарльза Брума и Омара Ясики, при этом не отдав ни сета.

Джабб занимает всего лишь 308-е место в рейтинге ATP, поэтому даже на «челленджерах» ему приходится играть в квалификации.

В этом году 24-летний Джабб неплохо провел несколько «челленджеров» на харде, но уровень соперников там был весьма посредственный.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Джабба букмекеры предлагают за 2.66.

Прогноз: скорее всего, Алекс спокойно выйдет в следующий раунд. Благодаря своей подаче на траве он будет максимально опасным соперником даже для многих игроков из топ-100.

Рекомендуемая ставка: победа Микельсена в двух сетах за 2.15.