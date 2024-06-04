Микельсен
Алекс — один из тех парней, которые могут сильно удивить на предстоящих травяных турнирах.
Дело в том, что прошлогодний прорыв американца начался как раз благодаря успешным выступлениям на самом специфическом покрытии.
В 2023-м Микельсен сенсационно дошел до финала в Ньюпорте. Прежде чем уступить в решающем матче Адриану Маннарино, он выиграл у опытных Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Изнера.
В текущем сезоне лучшим результатом 19-летнего Микельсена пока остается выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне Алекс одержал победу над чехом Иржи Легечкой.
Что касается недавних турниров, то здесь стоит выделить, прежде всего, выход в четвертьфинал в Женеве. Во втором круге Микельсен выиграл у Тейлора Фрица.
Джабб
Пол тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В отборе британский теннисист выиграл у Чарльза Брума и Омара Ясики, при этом не отдав ни сета.
Джабб занимает всего лишь 308-е место в рейтинге ATP, поэтому даже на «челленджерах» ему приходится играть в квалификации.
В этом году 24-летний Джабб неплохо провел несколько «челленджеров» на харде, но уровень соперников там был весьма посредственный.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Джабба букмекеры предлагают за 2.66.
Прогноз: скорее всего, Алекс спокойно выйдет в следующий раунд. Благодаря своей подаче на траве он будет максимально опасным соперником даже для многих игроков из топ-100.
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Рекомендуемая ставка: победа Микельсена в двух сетах за 2.15.