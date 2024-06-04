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    Микельсен начнет турнир в Сербитоне с разгромной победы?

    Микельсен — Джабб. Ставка (к. 2.15) и прогноз на «челленджер» в Сербитоне 4 июня 2024 года

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    Алекс Микельсен
    Американец Алекс Микельсен сыграет против британца Пола Джабба в первом раунде «челленджера» в Сербитоне (Великобритания). Матч пройдет 4 июня, начало — в 14:30 мск. Микельсен — Джабб: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Микельсен

    Алекс — один из тех парней, которые могут сильно удивить на предстоящих травяных турнирах.

    Дело в том, что прошлогодний прорыв американца начался как раз благодаря успешным выступлениям на самом специфическом покрытии.

    В 2023-м Микельсен сенсационно дошел до финала в Ньюпорте. Прежде чем уступить в решающем матче Адриану Маннарино, он выиграл у опытных Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Изнера.

    В текущем сезоне лучшим результатом 19-летнего Микельсена пока остается выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне Алекс одержал победу над чехом Иржи Легечкой.

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    Что касается недавних турниров, то здесь стоит выделить, прежде всего, выход в четвертьфинал в Женеве. Во втором круге Микельсен выиграл у Тейлора Фрица.

    Джабб

    Пол тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе британский теннисист выиграл у Чарльза Брума и Омара Ясики, при этом не отдав ни сета.

    Джабб занимает всего лишь 308-е место в рейтинге ATP, поэтому даже на «челленджерах» ему приходится играть в квалификации.

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    В этом году 24-летний Джабб неплохо провел несколько «челленджеров» на харде, но уровень соперников там был весьма посредственный.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Джабба букмекеры предлагают за 2.66.

    Прогноз: скорее всего, Алекс спокойно выйдет в следующий раунд. Благодаря своей подаче на траве он будет максимально опасным соперником даже для многих игроков из топ-100.

    Рекомендуемая ставка: победа Микельсена в двух сетах за 2.15.

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    Микельсен — Джабб. Американец Алекс Микельсен сыграет против британца Пола Джабба в первом раунде «челленджера» в Сербитоне (Великобритания). Матч пройдет 4 июня, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Микельсен — Джабб с коэффициентом 2.15.
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