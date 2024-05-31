ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матс ХуммельсФинал ЛЧ. Рекорд Анчелотти, мотивация Хуммельса, прощание Крооса Ханси ФликЗапасной вариант. Флик дождался приглашения от «Барселоны» Александр КержаковПодарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом
    Все новости спорта

    Итальянка доставит проблемы фаворитке матча?

    Самсонова — Кочиаретто. Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч третьего круга «Ролан Гаррос», 31 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Людмила Самсонова Прогнозы на Элизабетта Коччиаретто
    Прогноз и ставки на Самсонова — Кочиаретто
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элизабетта Кочиаретто
    Россиянка Людмила Самомнова и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Кочиаретто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 31 Мая 2024 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 12:00 Элизабетта Коччаретто (Италия)

    Элизабетта Коччаретто (Италия)

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •

    Людмила Самсонова

    Уровень Самсоновой соответствует её нынешнему месту в рейтинге. Людмила ударно провела конец прошлого года, и продолжает его сохранять на протяжении первой половины 2024 года.

    Россиянка наладила стабильных бэкхенд по линии, и сейчас он является самым грозным оружием Самсоновой.

    В двух первых матчах на турнире ей противостояли совсем не слабые Линетт и Анисимова, но ни в одном из матчей Людмила не встретила достойного сопротивления.

    В поединке против Кудерметовой придется очень сильно потрудиться, чтобы пройти во второй круг соревнований.

    Элизабетта Кочиаретто

    Достижения Кочиаретто на нынешнем «Ролан Гаррос» уже можно записать в актив, поскольку в третий круг такого крупного соревнования итальянка не забиралась очень давно.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Играть на грунте она умеет, но действительно хорошие результаты зависят от влияния многих факторов.

    Пока что проходят даже те удары, которые Элизабетта практически никогда в своей карьере на постоянной основе не использовала.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В отличном стиле ей удалось пройти бразильянку Адда Майа и испанку Букшу. Хочется верить, что и в матче с Самсоновой она даст бой сопернице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.43, победа Кочиаретто — 2.86.

    Прогноз: Россиянка отправит итальянку домой.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.68.

    Альтернативный прогноз: Длительного противостояния не получится.

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Данилович — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бадоса — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Саган Тосу — Токио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Потапова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Паке — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Рублев — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Котов — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фернандес — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баркчи Гиссар — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сурхан — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Сморгонь — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самсонова — Кочиаретто. Россиянка Людмила Самомнова и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Самсонова — Кочиаретто с коэффициентом 1.68.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры