Россиянка Людмила Самомнова и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Кочиаретто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Людмила Самсонова

Уровень Самсоновой соответствует её нынешнему месту в рейтинге. Людмила ударно провела конец прошлого года, и продолжает его сохранять на протяжении первой половины 2024 года.

Россиянка наладила стабильных бэкхенд по линии, и сейчас он является самым грозным оружием Самсоновой.

В двух первых матчах на турнире ей противостояли совсем не слабые Линетт и Анисимова, но ни в одном из матчей Людмила не встретила достойного сопротивления.

В поединке против Кудерметовой придется очень сильно потрудиться, чтобы пройти во второй круг соревнований.

Элизабетта Кочиаретто

Достижения Кочиаретто на нынешнем «Ролан Гаррос» уже можно записать в актив, поскольку в третий круг такого крупного соревнования итальянка не забиралась очень давно.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Играть на грунте она умеет, но действительно хорошие результаты зависят от влияния многих факторов.

Пока что проходят даже те удары, которые Элизабетта практически никогда в своей карьере на постоянной основе не использовала.

В отличном стиле ей удалось пройти бразильянку Адда Майа и испанку Букшу. Хочется верить, что и в матче с Самсоновой она даст бой сопернице.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.43, победа Кочиаретто — 2.86.

Прогноз: Россиянка отправит итальянку домой.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.68.

Альтернативный прогноз: Длительного противостояния не получится.

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.35.