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    Руне не пройдет второй раунд в Париже?

    Коболли — Руне. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Коболли — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коболли

    Флавио на старте турнира одержал победу над Хамадом Медьедовичем — 6:3, 6:3, 6:7, 6:3.

    Итальянец мог закрывать матч уже в третьем сете, но при счете 6:5 не реализовал матчбол.

    Но в любом случе игра была полностью под контролем Коболли. От серба ждали гораздо большего после его неплохо выступления на «Мастерсе» в Риме.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Коболли прошел первый раунд на втором турнире «Большого шлема» подряд. В январе он выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии.

    Руне

    Хольгер в первом раунде одержал победу над Дэном Эвансом — 6:4, 6:4, 6:4.

    В третьей партии британец вел с брейком, но Руне очень быстро убил интригу прекрасной игрой на приеме.

    Пока рано делать серьезные выводы, но, судя по матчу с британцем, 21-летнему датчанину, похоже, удалось набрать неплохую форму к французском мэйджору.

    Правда, сейчас все равно есть сомнения, что он снова дойдет в Париже до четвертьфинала.

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    Перед этим у Руне была серия неудачных результатов на грунте. Во всех случаях Хольгер настаивал, что не играл в свой лучший теннис из-за физических проблем.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.78, победу Руне букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: скорее всего, у Руне будут серьезные проблемы уже во втором раунде. Более того, итальянец способен обыграть бывшую четвертую ракетку мира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.

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    Коболли — Руне. Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Коболли — Руне с коэффициентом 1.92.
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