Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Коболли — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Коболли

Флавио на старте турнира одержал победу над Хамадом Медьедовичем — 6:3, 6:3, 6:7, 6:3.

Итальянец мог закрывать матч уже в третьем сете, но при счете 6:5 не реализовал матчбол.

Но в любом случе игра была полностью под контролем Коболли. От серба ждали гораздо большего после его неплохо выступления на «Мастерсе» в Риме.

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Коболли прошел первый раунд на втором турнире «Большого шлема» подряд. В январе он выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии.

Руне

Хольгер в первом раунде одержал победу над Дэном Эвансом — 6:4, 6:4, 6:4.

В третьей партии британец вел с брейком, но Руне очень быстро убил интригу прекрасной игрой на приеме.

Пока рано делать серьезные выводы, но, судя по матчу с британцем, 21-летнему датчанину, похоже, удалось набрать неплохую форму к французском мэйджору.

Правда, сейчас все равно есть сомнения, что он снова дойдет в Париже до четвертьфинала.

Перед этим у Руне была серия неудачных результатов на грунте. Во всех случаях Хольгер настаивал, что не играл в свой лучший теннис из-за физических проблем.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.78, победу Руне букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: скорее всего, у Руне будут серьезные проблемы уже во втором раунде. Более того, итальянец способен обыграть бывшую четвертую ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.