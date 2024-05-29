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    Сможет ли Муте обыграть дерзкого Муте?

    Муте — Шевченко. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Муте — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Корентена Муте во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 17:00 мск. Муте — Шевченко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2024 года

    Корентен Муте

  • Франция
    •  Корентен Муте 17:00 Александр Шевченко (Россия)

    Александр Шевченко (Россия)

  • Мадрид. Мужчины
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    Муте

    Корентен стал автором первой сенсации на французском мэйджоре. Дерзкий француз остановил Николаса Харри, устроив, по сути, самое настоящее теннисное избиение.

    Муте конкретно доминировал в течение почти всего матча — 6:2, 6:1, 3:6, 6:0.

    Просто напомним, что Харри — финалист недавнего «Мастерса» в Риме. Но Муте, похоже, концентрировался исключительно на том, что ранее в этом году он уже обыгрывал этого чилийца.

    В самом начале весны Корентен остановил Николаса на турнире в Сантьяго, но если в том матче им понадобилось сразу два тай-брейкеа, то на этот раз соперник просто капитулировал.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В предыдущих сезонах Муте лишь однажды прошел на «Ролан Гаррос» дальше второго раунда. В 2019-м он остановился в третьем круге.

    Шевченко

    Саша тем временем начал турнир с победы над Асланом Карацевым — 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4.

    Здесь можно было убедиться, что Карацеву пока тяжело проводить столь затяжные матчи, чем и воспользовался представитель Казахстана.

    Шевченко в каком-то смысле повезло, что Аслан сейчас не в оптимальной форме. Это важный нюанс, который обязательно стоит учитывать перед выбором ставки на его ближайший матч.

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    Также стоит добавить, что в этом году Шевченко пока ни разу не выигрывал два матча подряд на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 1.42, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: у Корентена была невероятная поддержка трибун во время матча с Харри. В итоге чилиец просто развалился под таким давлением: местная публика освистывала и высмеивала любую его ошибку.

    Есть подозрение, что для Шевченко такая обстановка тоже станет очень серьезным испытанием.

    Рекомендуемая ставка: победа Муте с форой по сетам (-1,5) за 1.88.

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    Муте — Шевченко. Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Корентена Муте во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Муте — Шевченко с коэффициентом 1.88.
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