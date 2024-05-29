Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Корентена Муте во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 17:00 мск. Муте — Шевченко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Муте

Корентен стал автором первой сенсации на французском мэйджоре. Дерзкий француз остановил Николаса Харри, устроив, по сути, самое настоящее теннисное избиение.

Муте конкретно доминировал в течение почти всего матча — 6:2, 6:1, 3:6, 6:0.

Просто напомним, что Харри — финалист недавнего «Мастерса» в Риме. Но Муте, похоже, концентрировался исключительно на том, что ранее в этом году он уже обыгрывал этого чилийца.

В самом начале весны Корентен остановил Николаса на турнире в Сантьяго, но если в том матче им понадобилось сразу два тай-брейкеа, то на этот раз соперник просто капитулировал.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В предыдущих сезонах Муте лишь однажды прошел на «Ролан Гаррос» дальше второго раунда. В 2019-м он остановился в третьем круге.

Шевченко

Саша тем временем начал турнир с победы над Асланом Карацевым — 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4.

Здесь можно было убедиться, что Карацеву пока тяжело проводить столь затяжные матчи, чем и воспользовался представитель Казахстана.

Шевченко в каком-то смысле повезло, что Аслан сейчас не в оптимальной форме. Это важный нюанс, который обязательно стоит учитывать перед выбором ставки на его ближайший матч.

Также стоит добавить, что в этом году Шевченко пока ни разу не выигрывал два матча подряд на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 1.42, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: у Корентена была невероятная поддержка трибун во время матча с Харри. В итоге чилиец просто развалился под таким давлением: местная публика освистывала и высмеивала любую его ошибку.

Есть подозрение, что для Шевченко такая обстановка тоже станет очень серьезным испытанием.

Рекомендуемая ставка: победа Муте с форой по сетам (-1,5) за 1.88.