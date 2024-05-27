Датчанин Хольгер Руне сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Эванс — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эванс

Карьера Дэна, похоже, вышла на финишную прямую, если судить по его недавним результатам.

В этом году британец до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Весной Эванс провалил все турниры ATP на грунте — в Марракеше, Монте-Карло, Барселоне, Риме и Лионе. Ни на одном из них ему так и не удалось пройти хотя бы раунд.

Небольшим утешением стал лишь выход в четвертьфинал «челленджера» в Бордо в середине мая, но это явно не то, на чем следует делать акцент.

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Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах 34-летний Эванс лишь однажды смог пройти первый круг на «Ролан Гаррос».

Руне

Хольгер тем временем стал одним из главных разочарований первой половины сезона.

Не так давно датчанин выпал из топ-10 и теперь занимает в рейтинге 13-е место.

Правда, Руне постоянно настаивает, что причиной всех неудач и в прошлом году, и в этом являются травмы.

Но некоторые моменты все равно удивляют. Например, на своем любимом турнире в Мюнхене 21-летний теннисист проиграл в полуфинале Яну-Леннарду Штруффу со счетом 2:6, 0:6.

На «тысячнике» в Мадриде Руне после тяжелейшего матча с аргентинцем Мариано Навоне уступил нидерландцу Таллону Грикспору. Еще одним разочарованием стало поражение от аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге «Мастерса» в Риме.

В двух предыдущих сезонах Руне дошел на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала. На этот раз ему будет сложно повторить этот результат.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 7.80, победу Руне букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: британец, похоже, очень далек от своей лучшей формы, поэтому логично предположить, что у Хольгера не будет серьезных проблем на старте турнира. Скорее всего, он начнет с разгромной победы. Но только по причине того, что соперник действительно находится в разобранном состоянии.

Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов меньше 33,5 за 1.88.