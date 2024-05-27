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    Сможет ли Руне разгромить Эванса?

    Эванс — Руне. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Ролан Гаррос» 27 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Эванс — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Эванс

    Карьера Дэна, похоже, вышла на финишную прямую, если судить по его недавним результатам.

    В этом году британец до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    Весной Эванс провалил все турниры ATP на грунте — в Марракеше, Монте-Карло, Барселоне, Риме и Лионе. Ни на одном из них ему так и не удалось пройти хотя бы раунд.

    Небольшим утешением стал лишь выход в четвертьфинал «челленджера» в Бордо в середине мая, но это явно не то, на чем следует делать акцент.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах 34-летний Эванс лишь однажды смог пройти первый круг на «Ролан Гаррос».

    Руне

    Хольгер тем временем стал одним из главных разочарований первой половины сезона.

    Не так давно датчанин выпал из топ-10 и теперь занимает в рейтинге 13-е место.

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    • Правда, Руне постоянно настаивает, что причиной всех неудач и в прошлом году, и в этом являются травмы.

    Но некоторые моменты все равно удивляют. Например, на своем любимом турнире в Мюнхене 21-летний теннисист проиграл в полуфинале Яну-Леннарду Штруффу со счетом 2:6, 0:6.

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    На «тысячнике» в Мадриде Руне после тяжелейшего матча с аргентинцем Мариано Навоне уступил нидерландцу Таллону Грикспору. Еще одним разочарованием стало поражение от аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге «Мастерса» в Риме.

    В двух предыдущих сезонах Руне дошел на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала. На этот раз ему будет сложно повторить этот результат.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 7.80, победу Руне букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: британец, похоже, очень далек от своей лучшей формы, поэтому логично предположить, что у Хольгера не будет серьезных проблем на старте турнира. Скорее всего, он начнет с разгромной победы. Но только по причине того, что соперник действительно находится в разобранном состоянии.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов меньше 33,5 за 1.88.

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    Эванс — Руне. Датчанин Хольгер Руне сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Эванс — Руне с коэффициентом 1.88.
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