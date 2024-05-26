Хуберт Хуркач
Синтаро Мотидзуки (Япония)
Хуркач
Хуберт не входит в список фаворитов турнира, но есть ощущение, что он удивит, причем конкретно.
Судя по результатам на недавних турнирах, Хуберт способен демонстрировать свой лучший теннис не только на харде и траве.
В начале апреля Хуби выиграл турнир в португальском Эшториле. Это был его первый титул в карьере на грунте.
Вскоре после этого он выиграл по два матча на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде, а в Риме Хуркач дошел до четвертьфинала.
Отдельно стоит отметить, что на римском «тысячнике» Хуберт, занимающий в рейтинге восьмое место, разгромил Рафаэля Надаля — 6:1, 6:3.
Мотидзуки
Синтаро тем временем впервые в карьере сыграет в основной сетке французского мэйджора.
Японский теннисист стал одним из победителей сложнейшей квалификации.
Мотидзуки выиграл у Ника Хардта и Стефано Наполитано, после чего в решающем раунде отбора его соперником стал Факундо Банис. Аргентинец снялся с матча из-за травмы при счете 6:4, 2:0 в пользу представителя Страны восходящего солнца.
Примечательно, что ранее 20-летний Мотидзуки не смог пройти квалификацию в Мадриде и уступил на старте скромных «челленджеров» в Италии и Португалии.
В этом году Синтаро до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом матче у букмекеров нет сомнений в победе Хуркача. На Мотидзуки можно поставить за 13.00.
Прогноз: Хуби порой любит драматизировать на «Шлемах». Но это и понятно — выиграть три сета подряд не самая простая задача.
- 1.92Вольф — Алькарас: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.26Ковачевич — Димитров: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 2.10Юбэнкс — Синнер: прогноз и ставкаПослезавтра в 12:00
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Считаем, что поляк выиграет, но до разгрома, может, и не дойдет.
Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов больше 29,5 за 1.92.