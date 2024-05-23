Американка Даниэль Коллинс сыграет против Клары Бюрель из Франции в четвертьфинале WTA Страсбург (Франция). Матч пройдёт 23 мая, начало — в 15:00 мск. Коллинс — Бюрель: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Коллинс

Даниэль Коллинс — 12-я ракетка планеты, на турнире в Страсбурге в игру вступила со второго круга. На этой стадии американка не встретила сопротивления со стороны Катерины Синяковой из Чехии.

Коллинс хвитало двух сетов, чтобы переиграть соперницу, отдав лишь три гейма (6:1, 6:2). Теперь теннисистку из США ждёт битва за выход в полуфинал WTA 500 в Страсбурге.

Стоит отметить, что в этом сезоне Коллинс взяла титул на турнире WTA 500 в Чарлстоне.

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В начале года Даниэль Коллинс объявила о завершении карьеры по итогам спортивного сезона.

Бюрель

Клара Бюрель входит в топ-50 женской теннисной ассоциации, а именно является 43-й ракеткой мира. 23-летняя спортсменка из Франции на домашнем турнире стартовала с первого круга. Оба матча завершились победой Бюрель с одинаковым счётом (2:1).

В первом круге на грунтовом покрытии Бюрель с трудом переиграла по сетам Каролину Плишкову из Чехии (7:5, 0:6, 6:1). На игру ушло 1 час и 55 минут.

Во втором круге французская теннисистка Клара Бюрель и украинка Элина Свитолина затратили на матч 2 часа и 18 минут игрового времени. В итоге встреча осталась за Бюрель (7:6, 4:6, 6:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Коллинс в этом матче можно поставить за 1.15, победу Бюрель букмекеры предлагают за 5.40.

Прогноз: Скорее всего серьёзной битвы не стоит ожидать, Коллинс на голову сильнее Бюрель, и классом выше. Американке хватит двух сетов, чтобы переиграть французскую теннисистку.

Рекомендуемая ставка: Победа Коллинс с форой по геймам (-6) с коэффициентом 2.04.