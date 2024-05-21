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    Шевченко обыграет Руусувуори на решающем тай-брейке?

    Шевченко — Руусувуори. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Женеве 21 мая 2024 года

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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 20:30 мск. Шевченко — Руусувуори: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 21 Мая 2024 года

    Александр Шевченко (Россия)

  • Женева. Мужчины
    •  Александр Шевченко (Россия) 20:30 Эмиль Руусувуори

    Эмиль Руусувуори

  • Финляндия
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    Шевченко

    Саша начал турнир с победы над Фабианом Марожаном — 6:4, 7:6.

    Может, это и не сенсация, но все равно слегка удивил тот факт, что Шевченко обыграл крепкого венгра в двух сетах.

    В первой партии представитель Казахстана здорово сыграл и на подаче, и на приеме, а во второй справился с нервным напряжением на тай-брейке.

    Правда, пока всё равно нет уверенности, что Шевченко готов к чему-то серьезному на этой неделе.

    Все прогнозы на теннис

    Во-первых, в этом году он еще ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча. На недавнем «челленджере» в Бордо Шевченко проиграл в первом круге французу Джованни Мпетши Перрикару, а в Экс-ан-Провансе не справился с аргентинцем Факундо Багнисом.

    Руусувуори

    Эмиль в первом раунде выиграл у американца Маркоса Гирона — 6:3, 6:3.

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    • Финн неплохо играл на своей подаче (отдал лишь гейм) и при этом был эффективен на приеме.

    На прошлой неделе Руусувуори обыграл бразильца Тиаго Сейбота Уайлда (6:7, 6:3, 7:5) в первом круге «челленджера» в Турине, но после этого уступил итальянцу Франческо Пассаро (5:7, 6:7).

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    Как и Шевченко, Руусувуори в 2024-м еще ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.07, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.76.

    Прогноз: скорее всего, матч получится затяжным, вполне вероятно, что теннисистам понадобится как минимум один тай-брейк. Игры с участием Руусувуори нередко проходят по такому сценарию.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Шевченко — Руусувуори. Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 20:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Шевченко — Руусувуори с коэффициентом 1.88.
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