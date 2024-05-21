Александр Шевченко (Россия)
Эмиль Руусувуори
Шевченко
Саша начал турнир с победы над Фабианом Марожаном — 6:4, 7:6.
Может, это и не сенсация, но все равно слегка удивил тот факт, что Шевченко обыграл крепкого венгра в двух сетах.
В первой партии представитель Казахстана здорово сыграл и на подаче, и на приеме, а во второй справился с нервным напряжением на тай-брейке.
Правда, пока всё равно нет уверенности, что Шевченко готов к чему-то серьезному на этой неделе.
Во-первых, в этом году он еще ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча. На недавнем «челленджере» в Бордо Шевченко проиграл в первом круге французу Джованни Мпетши Перрикару, а в Экс-ан-Провансе не справился с аргентинцем Факундо Багнисом.
Руусувуори
Эмиль в первом раунде выиграл у американца Маркоса Гирона — 6:3, 6:3.
Финн неплохо играл на своей подаче (отдал лишь гейм) и при этом был эффективен на приеме.
На прошлой неделе Руусувуори обыграл бразильца Тиаго Сейбота Уайлда (6:7, 6:3, 7:5) в первом круге «челленджера» в Турине, но после этого уступил итальянцу Франческо Пассаро (5:7, 6:7).
Как и Шевченко, Руусувуори в 2024-м еще ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.07, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.76.
Прогноз: скорее всего, матч получится затяжным, вполне вероятно, что теннисистам понадобится как минимум один тай-брейк. Игры с участием Руусувуори нередко проходят по такому сценарию.
- 2.27Коболли — Шелтон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.92Самсонова — Фернандес: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.99Монфис — Нисиока: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.