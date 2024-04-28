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    У Соболенко снова будут проблемы?

    Монтгомери — Соболенко. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монтгомери — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Робин Монтгомери в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 21:00 мск. Монтгомери — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Монтгомери

    Робин в первом раундах подтвердила, что организаторы не ошиблись, предоставив ей wild card.

    На старте турнира американка разгромила россиянку Элину Аванесян — 6:2, 6:2.

    Во втором круге Монтгомери одержала волевую победу над британкой Кэти Бултер — 1:6, 6:3, 6:4.

    Ранее в текущем сезоне лучшим результатом 19-летней Монтгомери был выхол в четвертьфинал турнира WTA 125 в мексиканском Пуэрто-Вальярта.

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    До этой недели у Робин в этом году не было ни одной победы на уровне WTA 250 или выше.

    Соболенко

    Арина в первом матче одержала победу над Магдой Линетт — 6:4, 3:6, 6:3.

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    • Вопреки ожиданиям, белоруска не смогла разгромить польскую теннисистку. Более того, ей понадобился дополнительный сет.

    Третью партию Соболенко провела почти идеально, ничего не отдала на своей подаче, но в целом победа получилась не самой убедительной.

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    Но сейчас все равно рано говорить о том, что вторая ракетка мира по-прежнему находится не в оптимальной форме. Первый матч на любом турнире очень часто получается не самым простым.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монтгомери в этом матче можно поставить за 6.60, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.11.

    Прогноз: американка всё понимает, поэтому вряд ли ее будет колотить от волнения. Матч против такой соперницы, как Арина, станет для нее очень полезным опытом. О результате она будет думать в последнюю очередь.

    Скорее всего, на этот раз белорусской теннисистке хватит и двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,0) за 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч Монтгомери — Соболенко с коэффициентом 1.93. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на теннис. У Соболенко снова будут проблемы?
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