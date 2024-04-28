Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Робин Монтгомери в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 21:00 мск. Монтгомери — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Монтгомери

Робин в первом раундах подтвердила, что организаторы не ошиблись, предоставив ей wild card.

На старте турнира американка разгромила россиянку Элину Аванесян — 6:2, 6:2.

Во втором круге Монтгомери одержала волевую победу над британкой Кэти Бултер — 1:6, 6:3, 6:4.

Ранее в текущем сезоне лучшим результатом 19-летней Монтгомери был выхол в четвертьфинал турнира WTA 125 в мексиканском Пуэрто-Вальярта.

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До этой недели у Робин в этом году не было ни одной победы на уровне WTA 250 или выше.

Соболенко

Арина в первом матче одержала победу над Магдой Линетт — 6:4, 3:6, 6:3.

Вопреки ожиданиям, белоруска не смогла разгромить польскую теннисистку. Более того, ей понадобился дополнительный сет.

Третью партию Соболенко провела почти идеально, ничего не отдала на своей подаче, но в целом победа получилась не самой убедительной.

Но сейчас все равно рано говорить о том, что вторая ракетка мира по-прежнему находится не в оптимальной форме. Первый матч на любом турнире очень часто получается не самым простым.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монтгомери в этом матче можно поставить за 6.60, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.11.

Прогноз: американка всё понимает, поэтому вряд ли ее будет колотить от волнения. Матч против такой соперницы, как Арина, станет для нее очень полезным опытом. О результате она будет думать в последнюю очередь.

Скорее всего, на этот раз белорусской теннисистке хватит и двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,0) за 1.93.