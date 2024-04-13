Итальянец Янник Синнер сыграет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 14:30 мск Циципас — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Циципас

Стефанос третий раз за последние четыре года дошел в Монте-Карло до полуфинала. В 2021-м и 2022-м он стал победителем турнира на Лазурном берегу.

В пятницу грек одержал победу над Кареном Хачановым — 6:4, 6:2.

К сожалению, в этом матче россиянин лишь эпизодически показывал теннис, благодаря которому накануне выиграл у Даниила Медведева.

На этот раз Хачанов допустил слишком много ошибок, в том числе на подаче — на первом мяче он взял лишь 48 процентов очков.

Но дело, конечно, не только в слабой игре соперника. Циципас действовал очень уверенно, исключением стал лишь один гейм в начале матча.

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На этой неделе Циципас пока не проиграл ни сета. В предыдущих раундах он остановил Ласло Дьере, Томаса Этчеверри и Александра Зверева.

Синнер

Янник в четвертьфинале одержал победу над Хольгером Руне — 6:4, 6:7, 6:3.

Итальянцу впервые на этом турнире пришлось понервничать. Датчанин все-таки тоже здорово играет на грунте.

Хотя у Синнера была шикарная возможность завершить эту игру уже после второго сета — на тай-брейке соперник спас два матчбола.

В решающей партии Синнер сделал брейк при счете 4:3, после чего взял свою подачу. Очевидно, что Руне в этот момент не справился с нервным напряжением.

В общем, у Янника не получилось обойтись без дополнительного сета, но, возможно, это даже к лучшему. Подобные матчи, напряженные, тоже нужны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 4.30, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: у Янника теперь почти везде статус явного фаворита, но мы все-таки считаем, что на грунте грек способен создать интригу.

Как минимум два напряженных сета и хотя бы один тай-брейк — подобный сценарий в матче между такими соперникам вряд ли станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.