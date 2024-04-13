ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде» «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави
    Все новости спорта

    Синнер проиграет Циципасу в Монте-Карло?

    Циципас — Синнер. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Янник Синнер Прогнозы на Стефанос Циципас
    Прогноз и ставки на Циципас — Синнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 14:30 мск Циципас — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 13 Апреля 2024 года

    Циципас

    Стефанос третий раз за последние четыре года дошел в Монте-Карло до полуфинала. В 2021-м и 2022-м он стал победителем турнира на Лазурном берегу.

    В пятницу грек одержал победу над Кареном Хачановым — 6:4, 6:2.

    К сожалению, в этом матче россиянин лишь эпизодически показывал теннис, благодаря которому накануне выиграл у Даниила Медведева.

    На этот раз Хачанов допустил слишком много ошибок, в том числе на подаче — на первом мяче он взял лишь 48 процентов очков.

    Но дело, конечно, не только в слабой игре соперника. Циципас действовал очень уверенно, исключением стал лишь один гейм в начале матча.

    Все прогнозы на теннис

    На этой неделе Циципас пока не проиграл ни сета. В предыдущих раундах он остановил Ласло Дьере, Томаса Этчеверри и Александра Зверева.

    Синнер

    Янник в четвертьфинале одержал победу над Хольгером Руне — 6:4, 6:7, 6:3.

    Итальянцу впервые на этом турнире пришлось понервничать. Датчанин все-таки тоже здорово играет на грунте.

    Хотя у Синнера была шикарная возможность завершить эту игру уже после второго сета — на тай-брейке соперник спас два матчбола.

    В решающей партии Синнер сделал брейк при счете 4:3, после чего взял свою подачу. Очевидно, что Руне в этот момент не справился с нервным напряжением.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В общем, у Янника не получилось обойтись без дополнительного сета, но, возможно, это даже к лучшему. Подобные матчи, напряженные, тоже нужны.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 4.30, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: у Янника теперь почти везде статус явного фаворита, но мы все-таки считаем, что на грунте грек способен создать интригу.

    Как минимум два напряженных сета и хотя бы один тай-брейк — подобный сценарий в матче между такими соперникам вряд ли станет сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Волендам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Леганес — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мец — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бостон — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кливленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Циципас — Синнер с коэффициентом 1.93. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на теннис. Синнер проиграет Циципасу в Монте-Карло?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры