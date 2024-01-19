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    Джоковичу снова не хватит трех сетов?

    Джокович — Этчеверри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Этчеверри
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 11:00 мск. Джокович — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Джокович

    Так сразу и не вспомнишь, когда у Новака было такое сложно начало, как на текущем турнире.

    Пару дней назад проблемы в игре с 18-летним Дино Прижмичем воспринимались как банальное недоразумение. К тому же, там серб играл простуженным.

    Однако во втором раунде Джокович снова столкнулся с очень агрессивным сопротивлением. На этот раз в него вцепился Алексей Попырин, которого неистово поддерживала местная публика.

    Первая ракетка мира дожал представителя Австралии только в четвертом сете — 6:3, 4:6, 7:6, 6:3.

    Ключевым моментом матча стал, возможно, десятый гейм третьего сета. Новак отыграл тройной сетбол при счете 4:5 на своей подаче. Надо признать, что тут ему очень повезло.

    Этчеверри

    Томас тем временем впервые выиграл в Мельбурне больше одного матча, и для него это очень солидное достижение.

    В предыдущих раундах аргентинский теннисист остановил двух бывших игроков топ-10, при этом не отдав ни сета.

    В первом круге Этчеверри одержал разгромную победу над британцем Энди Марреем — 6:4, 6:2, 6:2.

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    В следующем матче 32-я ракетка мира остановил бывшую шестую ракетку мира Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, как обычно, уверены, что Джокович выиграет без особых усилий. На победу Этчеверри можно поставить за 11.25.

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    В прошлом году Новак обыграл аргентинца на грунте в Риме и на харде в Париже. Во втором случае серб отдал Этчеверри лишь пять геймов.

    Вполне вероятно, что с третьей попытки Ноле все-таки обойдется без дополнительных сетов.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-7,5) за 1.92.

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    Джокович — Этчеверри: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на теннис. Джоковичу снова не хватит трех сетов?
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