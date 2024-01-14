Зайдель
Элла — одна из тех, кто прорвался в основную сетку австралийского мэйджора через квалификацию.
В отборе 18-летняя теннисистка выиграла у американок Элизабет Мандлик и Хэйли Баптист, а также у британки Франчески Джонс.
В начале января Зайдель успела сыграть на турнире ITF в Канберре. Здесь она тоже прошла квалификацию, после чего выиграла один матч в основной сетке.
Элла с первой попытки пробилась в основу на турнире «Большого шлема».
Соболенко
Действующая чемпионка Australian Open начал сезон с выхода в финал на турнире в Брисбене.
Все было идеально вплоть до решающего матча, в котором белорусская теннисистка уступила Елене Рыбакиной с очень неприятным счетом 0:6, 3:6.
Перед этим Соболенко в четырех матчах отдала соперницам в общей сложности лишь 15 геймов, но в игре против Рыбакиной ее словно подменили.
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Но это поражение больше похоже на досадное недоразумение, благодаря которому у Арины теперь точно не будет проблем с настроем, в том числе в первых раундах.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Соболенко без проблем выйдет во второй круг. На победу Зайдель можно поставить за 14.50.
Скорее всего, Арина начнет защиту титула в Мельбурне с разгромной победы. Немка вряд ли возьмет больше трех-четырех геймов.
Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 1.97.