Белоруска Арина Соболенко сыграет против немки Эллы Зайдель в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 13:00 мск. Зайдель — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Зайдель

Элла — одна из тех, кто прорвался в основную сетку австралийского мэйджора через квалификацию.

В отборе 18-летняя теннисистка выиграла у американок Элизабет Мандлик и Хэйли Баптист, а также у британки Франчески Джонс.

В начале января Зайдель успела сыграть на турнире ITF в Канберре. Здесь она тоже прошла квалификацию, после чего выиграла один матч в основной сетке.

Элла с первой попытки пробилась в основу на турнире «Большого шлема».

Соболенко

Действующая чемпионка Australian Open начал сезон с выхода в финал на турнире в Брисбене.

Все было идеально вплоть до решающего матча, в котором белорусская теннисистка уступила Елене Рыбакиной с очень неприятным счетом 0:6, 3:6.

Перед этим Соболенко в четырех матчах отдала соперницам в общей сложности лишь 15 геймов, но в игре против Рыбакиной ее словно подменили.

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Но это поражение больше похоже на досадное недоразумение, благодаря которому у Арины теперь точно не будет проблем с настроем, в том числе в первых раундах.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Соболенко без проблем выйдет во второй круг. На победу Зайдель можно поставить за 14.50.

Скорее всего, Арина начнет защиту титула в Мельбурне с разгромной победы. Немка вряд ли возьмет больше трех-четырех геймов.

Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 1.97.