Канадец Денис Шаповалов сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в первом круге турнира в новозеландском Окленде. Матч пройдет 9 января, начало — в 03:30 мск. Шаповалов — Офнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Шаповалов

Денис возвращается в тур после довольно большого перерыва. Бывшая десятая ракетка мира завершил прошлый сезон после поражения от Романа Сафиуллина в четвертом круге Уимблдона.

Шаповалова долго беспокоило повреждение колена, и в какой-то момент он решил остановиться, чтобы наконец-то избавиться от этой проблемы.

Несмотря на все сложности, канадец даже в минувшем сезоне провел ряд неплохих матчей, но все равно было заметно, что он не готов регулярно демонстрировать свой лучший теннис.

Поэтому решение сделать паузу и заняться своим здоровьем, возможно, было самым правильным. Но также очевидно, что первые месяцы нового сезона будут непростыми для 24-летнего теннисиста.

Офнер

Себастьян тем временем бодро вошел в новый сезон. На прошлой неделе он добрался до полуфинала в Гонконге.

Прежде чем уступить Эмилю Руусувуори, австрийский теннисист выиграл у Маккензи Макдональда, Яна-Леннарда Штруффа и Роберто Баутисты-Агута.

Офнер в последнее время добился существенного прогресса на харде. Раньше он показывал свои лучшие результаты только на грунте.

Все прогнозы на теннис

Минувшей осенью первым заметным успехом 37-й ракетки мира на твердом покрытии стал выход в полуфинал в Астане. Вскоре после этого он добрался до четвертьфинала в Софии.

Прогноз и ставка

На Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.07, победу Офнера букмекеры предлагают за 1.76.

Скорее всего, Денис не сможет в первом же матче порадовать своих канадских поклонников. Предстоящий матч станет для него серьезной проверкой.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.