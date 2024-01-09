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    Шаповалов проиграет первый матч после травмы?

    Шаповалов — Офнер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Окленде 9 января 2024 года

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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в первом круге турнира в новозеландском Окленде. Матч пройдет 9 января, начало — в 03:30 мск. Шаповалов — Офнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Окленд. Мужчины 09 Января 2024 года

    Шаповалов

    Денис возвращается в тур после довольно большого перерыва. Бывшая десятая ракетка мира завершил прошлый сезон после поражения от Романа Сафиуллина в четвертом круге Уимблдона.

    Шаповалова долго беспокоило повреждение колена, и в какой-то момент он решил остановиться, чтобы наконец-то избавиться от этой проблемы.

    Несмотря на все сложности, канадец даже в минувшем сезоне провел ряд неплохих матчей, но все равно было заметно, что он не готов регулярно демонстрировать свой лучший теннис.

    Поэтому решение сделать паузу и заняться своим здоровьем, возможно, было самым правильным. Но также очевидно, что первые месяцы нового сезона будут непростыми для 24-летнего теннисиста.

    Офнер

    Себастьян тем временем бодро вошел в новый сезон. На прошлой неделе он добрался до полуфинала в Гонконге.

    Прежде чем уступить Эмилю Руусувуори, австрийский теннисист выиграл у Маккензи Макдональда, Яна-Леннарда Штруффа и Роберто Баутисты-Агута.

    Офнер в последнее время добился существенного прогресса на харде. Раньше он показывал свои лучшие результаты только на грунте.

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    Минувшей осенью первым заметным успехом 37-й ракетки мира на твердом покрытии стал выход в полуфинал в Астане. Вскоре после этого он добрался до четвертьфинала в Софии.

    Прогноз и ставка

    На Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.07, победу Офнера букмекеры предлагают за 1.76.

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    Скорее всего, Денис не сможет в первом же матче порадовать своих канадских поклонников. Предстоящий матч станет для него серьезной проверкой.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Шаповалов — Офнер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на теннис. Шаповалов проиграет первый матч после травмы?
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