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    Сможет ли Котов обыграть Музетти?

    Музетти — Котов. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Гонконге 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 3 января, начало — в 14:30 мск. Музетти — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Музетти

    Лоренцо начал турнир с победы над представителем Гонконга Чак Лам Колманом — 6:4, 7:5.

    Несмотря на то, что обошлось без третьего сета, все равно нельзя сказать, что у итальянца было серьезное преимущество по игре. Как раз наоборот, пришлось побегать.

    В прошлом сезоне Музетти выиграл половину из 20 матчей на харде на открытых кортах.

    На этом покрытии его лучшим результатом стал выход в третий круг «Мастерса» в Цинциннати.

    Также стоит отметить, что Лоренцо завершил 2023-й серией из шести поражений. Во всех случаях он проиграл на харде.

    Котов

    Павел тем временем в первом матче нового сезона одержал победу над Нуну Боржешем — 6:2, 6:4.

    В первом сете у россиянина была космическая точность на первой подаче — 92 процента. У португальца, разумеется, вообще не было шансов на приеме.

    Во второй партии Котов не смог подать на матч при счете 5:2, но в итоге сделал это при 5:4, на этот раз не отдав на подаче ни очка.

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    Судя по всему, Павел серьезно настроен доказать, что его осенний прорыв не был случайностью.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 1.63, победу Котова букмекеры предлагают за 2.28.

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    Очевидно, что Павел готов удивить Лоренцо. На харде он действительно способен обыграть итальянского теннисиста.

    Ставка — победа Котова за 2.28.

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    Музетти — Котов: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов обыграть Музетти?
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