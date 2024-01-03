Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 3 января, начало — в 14:30 мск. Музетти — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Музетти

Лоренцо начал турнир с победы над представителем Гонконга Чак Лам Колманом — 6:4, 7:5.

Несмотря на то, что обошлось без третьего сета, все равно нельзя сказать, что у итальянца было серьезное преимущество по игре. Как раз наоборот, пришлось побегать.

В прошлом сезоне Музетти выиграл половину из 20 матчей на харде на открытых кортах.

На этом покрытии его лучшим результатом стал выход в третий круг «Мастерса» в Цинциннати.

Также стоит отметить, что Лоренцо завершил 2023-й серией из шести поражений. Во всех случаях он проиграл на харде.

Котов

Павел тем временем в первом матче нового сезона одержал победу над Нуну Боржешем — 6:2, 6:4.

В первом сете у россиянина была космическая точность на первой подаче — 92 процента. У португальца, разумеется, вообще не было шансов на приеме.

Во второй партии Котов не смог подать на матч при счете 5:2, но в итоге сделал это при 5:4, на этот раз не отдав на подаче ни очка.

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Судя по всему, Павел серьезно настроен доказать, что его осенний прорыв не был случайностью.

Прогноз и ставка

На Музетти в этом матче можно поставить за 1.63, победу Котова букмекеры предлагают за 2.28.

Очевидно, что Павел готов удивить Лоренцо. На харде он действительно способен обыграть итальянского теннисиста.

Ставка — победа Котова за 2.28.