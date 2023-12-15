Коччаретто
Элизабетта во втором круге одержала победу над представительницей Латвии Дарьей Семенистой — 6:3, 6:4.
Итальянка не отдала на собственной подаче ни одного гейма, что на этом турнире большая редкость.
С другой стороны, Коччаретто подвердила свой уровень. Среди всех участниц только она входит в топ-50, занимая в рейтинге 46-е место.
В первом раунде 22-летняя теннисистка выиграла у француженки Амандин Эсс — 1:6, 6:2, 6:3.
На прошлой неделе Коччаретто выиграла два матча в Анже. В четвертьфинале ее остановил француженка Клое Паке.
Андреева
Эрика в предыдущем матче одержала волевую победу над Маккартни Кесслер — 4:6, 7:5, 6:2.
Россиянка не лучшим образом провела первый сет и уступала с брейком во втором, но в итоге совершила камбэка.
Андреева идеально провела решающую партию, отдав американке лишь два очка. При этом на первом мяче она взяла 100 процентов очков.
19-летняя Андреева выиграла восемь из десяти последних матчей.
Прогноз и ставка
На Коччаретто в этом матче можно поставить за 2.17, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.65.
В прошлом году Эрика спокойно обыграла итальянку на грунтовом турнире в Бухаресте — 6:4, 6:1. Скорее всего, Элизабетта постарается взять реванш. В данном случае нет уверенности в том, что Андреева выйдет в полуфинал.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.95.