Россиянка Эрика Андреева сыграет против итальянки Элизабетты Коччаретто в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 19:00 мск. Коччаретто — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Коччаретто

Элизабетта во втором круге одержала победу над представительницей Латвии Дарьей Семенистой — 6:3, 6:4.

Итальянка не отдала на собственной подаче ни одного гейма, что на этом турнире большая редкость.

С другой стороны, Коччаретто подвердила свой уровень. Среди всех участниц только она входит в топ-50, занимая в рейтинге 46-е место.

В первом раунде 22-летняя теннисистка выиграла у француженки Амандин Эсс — 1:6, 6:2, 6:3.

На прошлой неделе Коччаретто выиграла два матча в Анже. В четвертьфинале ее остановил француженка Клое Паке.

Андреева

Эрика в предыдущем матче одержала волевую победу над Маккартни Кесслер — 4:6, 7:5, 6:2.

Россиянка не лучшим образом провела первый сет и уступала с брейком во втором, но в итоге совершила камбэка.

Все прогнозы на теннис

Андреева идеально провела решающую партию, отдав американке лишь два очка. При этом на первом мяче она взяла 100 процентов очков.

19-летняя Андреева выиграла восемь из десяти последних матчей.

Прогноз и ставка

На Коччаретто в этом матче можно поставить за 2.17, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.65.

В прошлом году Эрика спокойно обыграла итальянку на грунтовом турнире в Бухаресте — 6:4, 6:1. Скорее всего, Элизабетта постарается взять реванш. В данном случае нет уверенности в том, что Андреева выйдет в полуфинал.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.95.