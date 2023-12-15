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    Сможет ли Андреева выиграть у Коччаретто?

    Коччаретто — Андреева. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Лиможе 15 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Коччаретто — Андреева
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против итальянки Элизабетты Коччаретто в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 19:00 мск. Коччаретто — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Коччаретто

    Элизабетта во втором круге одержала победу над представительницей Латвии Дарьей Семенистой — 6:3, 6:4.

    Итальянка не отдала на собственной подаче ни одного гейма, что на этом турнире большая редкость.

    С другой стороны, Коччаретто подвердила свой уровень. Среди всех участниц только она входит в топ-50, занимая в рейтинге 46-е место.

    В первом раунде 22-летняя теннисистка выиграла у француженки Амандин Эсс — 1:6, 6:2, 6:3.

    На прошлой неделе Коччаретто выиграла два матча в Анже. В четвертьфинале ее остановил француженка Клое Паке.

    Андреева

    Эрика в предыдущем матче одержала волевую победу над Маккартни Кесслер — 4:6, 7:5, 6:2.

    Россиянка не лучшим образом провела первый сет и уступала с брейком во втором, но в итоге совершила камбэка.

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    Андреева идеально провела решающую партию, отдав американке лишь два очка. При этом на первом мяче она взяла 100 процентов очков.

    19-летняя Андреева выиграла восемь из десяти последних матчей.

    Прогноз и ставка

    На Коччаретто в этом матче можно поставить за 2.17, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.65.

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    В прошлом году Эрика спокойно обыграла итальянку на грунтовом турнире в Бухаресте — 6:4, 6:1. Скорее всего, Элизабетта постарается взять реванш. В данном случае нет уверенности в том, что Андреева выйдет в полуфинал.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.95.

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    Коччаретто — Андреева: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Андреева выиграть у Коччаретто?
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