Буассон
Лоис по-прежнему находится в четвертой сотне рейтинге, но на этот раз ей повезло попасть сразу в основную сетку.
В начале месяца француженка не прошла квалификацию в Анже, проиграв румынке Андреа Миту (5:7, 4:6).
На турнире в португальской Лозаде Буассон уступила 595-й ракетке мира Женни Лим.
Правда, незадолго до этого она прошла два раунда в итальянском Ортизеи, поэтому нельзя сказать, что на харде она безнадежно слаба.
Но свои лучшие результаты Буассон все-таки демонстрирует на другом покрытии — на грунте. В марте Лоис взяла титул в Гавре, а в октябре дошла до финала в Севилье.
Младенович
Кристина на прошлой неделе не очень удачно выступила на 100-тысячнике в Дубае, сумев пройти лишь один раунд.
Во втором круге бывшая десятая ракетка мира проиграла британке Хезер Уотсон — 1:6, 2:6.
Возможно, Младенович просто не успела восстановиться после турнира в Трнаве, на котором она дошла до финала
В решающем матче француженка уступила представительница Австралии Арине Родионовой — 6:7, 7:5, 1:6.
Младенович не смогла пройти первый круг только на одном из семи предыдущих турниров.
Прогноз и ставка
На Буассон в этом матче можно поставить за 2.09, победу Младенович букмекеры предлагают за 1.73.
Все-таки предположим, что опытная Кристина остановит соотечественницу, которая ни разу не поднималась в рейтинге выше 340 места.
Ставка — победа Младенович с форой по геймам (-1,5) за 1.87.