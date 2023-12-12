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    Сможет ли Младенович обыграть 340-ю ракетку мира?

    Буассон — Младенович. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Лиможе 12 декабря 2023 года

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    Кристина Младенович
    Француженки Кристина Младенович и Лоис Буассон встретятся в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 15:00 мск. Буассон — Младенович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Буассон

    Лоис по-прежнему находится в четвертой сотне рейтинге, но на этот раз ей повезло попасть сразу в основную сетку.

    В начале месяца француженка не прошла квалификацию в Анже, проиграв румынке Андреа Миту (5:7, 4:6).

    На турнире в португальской Лозаде Буассон уступила 595-й ракетке мира Женни Лим.

    Правда, незадолго до этого она прошла два раунда в итальянском Ортизеи, поэтому нельзя сказать, что на харде она безнадежно слаба.

    Но свои лучшие результаты Буассон все-таки демонстрирует на другом покрытии — на грунте. В марте Лоис взяла титул в Гавре, а в октябре дошла до финала в Севилье.

    Младенович

    Кристина на прошлой неделе не очень удачно выступила на 100-тысячнике в Дубае, сумев пройти лишь один раунд.

    Во втором круге бывшая десятая ракетка мира проиграла британке Хезер Уотсон — 1:6, 2:6.

    Возможно, Младенович просто не успела восстановиться после турнира в Трнаве, на котором она дошла до финала

    В решающем матче француженка уступила представительница Австралии Арине Родионовой — 6:7, 7:5, 1:6.

    Все прогнозы на теннис

    Младенович не смогла пройти первый круг только на одном из семи предыдущих турниров.

    Прогноз и ставка

    На Буассон в этом матче можно поставить за 2.09, победу Младенович букмекеры предлагают за 1.73.

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    Все-таки предположим, что опытная Кристина остановит соотечественницу, которая ни разу не поднималась в рейтинге выше 340 места.

    Ставка — победа Младенович с форой по геймам (-1,5) за 1.87.

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    Буассон — Младенович: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Младенович обыграть 340-ю ракетку мира?
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