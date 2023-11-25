Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против представителя Казахстана Дениса Евсеева в полуфинале «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 15:00 мск. Баутиста-Агут — Евсеев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баутиста-Агут

Роберто уверенно добрался до полуфинала, до сих пор не отдав ни сета.

В четвертьфинале бывшая девятая ракетка мира выиграл у своего соотечественника Алехандро Моро-Каньяса — 6:2, 7:5.

За весь матч Баутиста-Агут допустил лишь одну серьезную ошибку: в самом начале второго сета он позволил сопернику взять гейм на приеме, но в итоге совершил камбэк, сделав в ответ два брейка.

Перед этим 35-летний испанец остановил двух итальянцев — Андреа Вавассори и Андреа Пеллегрино.

Баутиста-Агут выиграл три матча подряд впервые после июньского турнира в Галле.

Евсеев

Денис третий раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере», благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-200.

В пятницу теннисист из Казахстана остановил талантливого испанца Мартина Ландалуса. Все решилось на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

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Но при этом Евсееву на этой неделе повезло. Педро Мартинес, с которым он должен был встретиться во втором круге, не смог выйти на матч из-за травмы.

В первом раунде 30-летний теннисист выиграл у испанца Карлоса Табернера — 7:5, 7:6.

Прогноз и ставка

На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.13, победу Евсеева букмекеры предлагают за 5.45.

В данном случае чересчур очевидно — испанец вряд ли отдаст сопернику больше пяти шести геймов.

Ставка — победа Баутисты-Агута + тотал геймов меньше 18,5 за 1.82.