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    Баутиста-Агут продлит серию побед?

    Баутиста-Агут — Евсеев. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Валенсии 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Евсеев
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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против представителя Казахстана Дениса Евсеева в полуфинале «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 15:00 мск. Баутиста-Агут — Евсеев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Баутиста-Агут

    Роберто уверенно добрался до полуфинала, до сих пор не отдав ни сета.

    В четвертьфинале бывшая девятая ракетка мира выиграл у своего соотечественника Алехандро Моро-Каньяса — 6:2, 7:5.

    За весь матч Баутиста-Агут допустил лишь одну серьезную ошибку: в самом начале второго сета он позволил сопернику взять гейм на приеме, но в итоге совершил камбэк, сделав в ответ два брейка.

    Перед этим 35-летний испанец остановил двух итальянцев — Андреа Вавассори и Андреа Пеллегрино.

    Баутиста-Агут выиграл три матча подряд впервые после июньского турнира в Галле.

    Евсеев

    Денис третий раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере», благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-200.

    В пятницу теннисист из Казахстана остановил талантливого испанца Мартина Ландалуса. Все решилось на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

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    Но при этом Евсееву на этой неделе повезло. Педро Мартинес, с которым он должен был встретиться во втором круге, не смог выйти на матч из-за травмы.

    В первом раунде 30-летний теннисист выиграл у испанца Карлоса Табернера — 7:5, 7:6.

    Прогноз и ставка

    На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.13, победу Евсеева букмекеры предлагают за 5.45.

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    В данном случае чересчур очевидно — испанец вряд ли отдаст сопернику больше пяти шести геймов.

    Ставка — победа Баутисты-Агута + тотал геймов меньше 18,5 за 1.82.

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    Баутиста-Агут — Евсеев: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на теннис. Баутиста-Агут продлит серию побед?
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