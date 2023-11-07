Баутиста-Агут
Роберто не лучшим образом провел недавние, но в его случае это не стало сюрпризом.
Испанец продолжает набирать форму после травмы, из-за которой пропустил три месяца.
Интересно, что повреждение он получил не на корте, а в тот момент, когда ухаживал за своими лошадьми.
Две недели назад Баутиста-Агут не прошел ни одного раунда в Базеле, сразу же проиграв нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.
На недавно завершившемся «Мастерсе» в Париже бывшая девятая ракетка мира начал с классной победы над чехом Иржи Легечкой, но уже в следующем матче уступил Хуберту Хуркачу.
Баутиста-Агут выигрывал турнир в Софии в 2016 году.
Кецманович
Миомир неудачно провел турниры в Базеле и Париже, не выиграв в обоих случаях ни матча.
В первом случае серб уступил датчанину Хольгеру Руне, а во втором — аргентинцу Томасу Этчеверри.
Но перед этим Кецманович дошел до полуфинала в Стокгольме. Примечательно, что в шведской столице во втором круге он выиграл у Руне (7:6, 6:2).
Но неудачных результатов во второй половине сезона у Миомира все-таки значительно больше.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Баутисту-Агута можно поставить за 1.91, победу Кецмановича предлагают за 1.89.
В предыдущих сезонах испанец ни разу не проигрывал Миомиру. Роберто ведет в этом противостоянии со счетом 4-0.
Скорее всего, Кецманович снова не сможет переиграть опытного соперника.
Ставка — победа Баутисты-Агута за 1.91.