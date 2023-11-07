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    Баутиста-Агут продлит серию побед над Кецмановичем?

    Баутиста-Агут — Кецманович. Ставка (к. 1.91) и прогноз на турнир в Софии 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Кецманович
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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 14:00 мск. Баутиста-Агут — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. София. Мужчины 07 Ноября 2023 года

    Баутиста-Агут

    Роберто не лучшим образом провел недавние, но в его случае это не стало сюрпризом.

    Испанец продолжает набирать форму после травмы, из-за которой пропустил три месяца.

    Интересно, что повреждение он получил не на корте, а в тот момент, когда ухаживал за своими лошадьми.

    Две недели назад Баутиста-Агут не прошел ни одного раунда в Базеле, сразу же проиграв нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.

    На недавно завершившемся «Мастерсе» в Париже бывшая девятая ракетка мира начал с классной победы над чехом Иржи Легечкой, но уже в следующем матче уступил Хуберту Хуркачу.

    Баутиста-Агут выигрывал турнир в Софии в 2016 году.

    Кецманович

    Миомир неудачно провел турниры в Базеле и Париже, не выиграв в обоих случаях ни матча.

    В первом случае серб уступил датчанину Хольгеру Руне, а во втором — аргентинцу Томасу Этчеверри.

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    Но перед этим Кецманович дошел до полуфинала в Стокгольме. Примечательно, что в шведской столице во втором круге он выиграл у Руне (7:6, 6:2).

    Но неудачных результатов во второй половине сезона у Миомира все-таки значительно больше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Баутисту-Агута можно поставить за 1.91, победу Кецмановича предлагают за 1.89.

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    В предыдущих сезонах испанец ни разу не проигрывал Миомиру. Роберто ведет в этом противостоянии со счетом 4-0.

    Скорее всего, Кецманович снова не сможет переиграть опытного соперника.

    Ставка — победа Баутисты-Агута за 1.91.

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    Баутиста-Агут — Кецманович: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на теннис. Баутиста-Агут продлит серию побед над Кецмановичем?
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