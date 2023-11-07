Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 14:00 мск. Баутиста-Агут — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баутиста-Агут

Роберто не лучшим образом провел недавние, но в его случае это не стало сюрпризом.

Испанец продолжает набирать форму после травмы, из-за которой пропустил три месяца.

Интересно, что повреждение он получил не на корте, а в тот момент, когда ухаживал за своими лошадьми.

Две недели назад Баутиста-Агут не прошел ни одного раунда в Базеле, сразу же проиграв нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.

На недавно завершившемся «Мастерсе» в Париже бывшая девятая ракетка мира начал с классной победы над чехом Иржи Легечкой, но уже в следующем матче уступил Хуберту Хуркачу.

Баутиста-Агут выигрывал турнир в Софии в 2016 году.

Кецманович

Миомир неудачно провел турниры в Базеле и Париже, не выиграв в обоих случаях ни матча.

В первом случае серб уступил датчанину Хольгеру Руне, а во втором — аргентинцу Томасу Этчеверри.

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Но перед этим Кецманович дошел до полуфинала в Стокгольме. Примечательно, что в шведской столице во втором круге он выиграл у Руне (7:6, 6:2).

Но неудачных результатов во второй половине сезона у Миомира все-таки значительно больше.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Баутисту-Агута можно поставить за 1.91, победу Кецмановича предлагают за 1.89.

В предыдущих сезонах испанец ни разу не проигрывал Миомиру. Роберто ведет в этом противостоянии со счетом 4-0.

Скорее всего, Кецманович снова не сможет переиграть опытного соперника.

Ставка — победа Баутисты-Агута за 1.91.