ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября Новак ДжоковичНеудержимый Джокович, провал Алькараса и странные организаторы парижского «Мастерса» Жаилтон Алмейда и Деррик ЛьюисУнылая победа Алмейды, апсеты Бонфима и Абуса. Обзор карда UFC Brazil
  • 21:34
    • «Сочи» и «Динамо» забили шесть мячей на двоих и поделили очки
  • 20:24
    • «Спартак» добыл победу над СКА
  • 18:48
    • «Рубин» в гостях победил «Урал» в 14-м туре РПЛ
  • 16:56
    • «Акрон» на своем поле победил «Енисей»
    Все новости спорта

    У Котова будут проблемы в матче с Лазаровым?

    Лазаров — Котов. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Софии 7 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Павел Котов Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Лазаров — Котов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против болгарина Александра Лазарова в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 16:00 мск. Лазаров — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. София. Мужчины 07 Ноября 2023 года

    Лазаров

    Александр стал одним из тех, кому организаторы предоставили wild card.

    Важно — для болгарина это будет первый матч за шесть месяцев. Ему пришлось пропустить полгода из-за травмы.

    Поэтому не стоит слишком зацикливаться на том, что на данный момент Лазаров находится в восьмой сотне рейтинга.

    Лучше обратить внимание на то, что в начале года 26-летний теннисист обыграл китайца Чжичжэня Чжана в квалификации турнира в Дубае.

    А в прошлом сезоне Лазаров прошел первый круг в Софии благодаря победе над чехом Иржи Легечкой.

    Котов

    Павел тем временем не так давно закрепился в топ-100. В текущей версии рейтинга он занимает 80-е место.

    Россиянин ворвался в сотню лучших теннисистов мира после сенсационного выхода в финал турнира в Стокгольме, на котором ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    Все прогнозы на теннис

    В решающем матче Котов едва не остановил Гаэля Монфиса (6:4, 6:7, 3:6). Для опытнейшего француза эта игра стала настоящим испытанием.

    Перед этим Павел выдал мощную серию побед, выиграв у Кристофера Юбэнкса, Лоренцо Сонего, Таллона Грикспора и Миомира Кецмановича.

    Прогноз и ставка

    На Лазарова в этом матче можно поставить за 5.35, победу Котова букмекеры предлагают за 1.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Болгарина действительно нельзя недооценивать, но при этом все равно есть уверенность, что Павел обыграет соперника, для которого это будет первый матч за полгода.

    Ставка — победа Котова + тотал больше 18,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хетафе — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сарагоса — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Годой Крус — Платенсе
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пегула — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сантос — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Орландо — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Индиана — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Детройт — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лазаров — Котов: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на теннис. У Котова будут проблемы в матче с Лазаровым?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры