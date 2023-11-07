Россиянин Павел Котов сыграет против болгарина Александра Лазарова в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 16:00 мск. Лазаров — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лазаров

Александр стал одним из тех, кому организаторы предоставили wild card.

Важно — для болгарина это будет первый матч за шесть месяцев. Ему пришлось пропустить полгода из-за травмы.

Поэтому не стоит слишком зацикливаться на том, что на данный момент Лазаров находится в восьмой сотне рейтинга.

Лучше обратить внимание на то, что в начале года 26-летний теннисист обыграл китайца Чжичжэня Чжана в квалификации турнира в Дубае.

А в прошлом сезоне Лазаров прошел первый круг в Софии благодаря победе над чехом Иржи Легечкой.

Котов

Павел тем временем не так давно закрепился в топ-100. В текущей версии рейтинга он занимает 80-е место.

Россиянин ворвался в сотню лучших теннисистов мира после сенсационного выхода в финал турнира в Стокгольме, на котором ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

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В решающем матче Котов едва не остановил Гаэля Монфиса (6:4, 6:7, 3:6). Для опытнейшего француза эта игра стала настоящим испытанием.

Перед этим Павел выдал мощную серию побед, выиграв у Кристофера Юбэнкса, Лоренцо Сонего, Таллона Грикспора и Миомира Кецмановича.

Прогноз и ставка

На Лазарова в этом матче можно поставить за 5.35, победу Котова букмекеры предлагают за 1.15.

Болгарина действительно нельзя недооценивать, но при этом все равно есть уверенность, что Павел обыграет соперника, для которого это будет первый матч за полгода.

Ставка — победа Котова + тотал больше 18,5 за 1.87.