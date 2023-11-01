Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 1 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 00:00 мск. Соболенко — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Арина уже успела напугать своих соперниц. Но в первую очередь касается Иги Свентек, которая собирается подвинуть белоруску с вершины рейтинга.

В первом туре Соболенко уничтожила Марию Саккари — 6:0, 6:1. После матча гречанка даже расплакалась от бессилия.

Первая ракетка мира делала все, что хотела, и на собственной подаче, и на приеме. Тотальное доминирование.

Если Арина продолжит в таком же духе, остановить ее не сможет даже Свентек.

Пегула

Джессика тоже порадовала в первом туре, одержав победу над Еленой Рыбакиной — 7:5, 6:2.

Но тут надо признать, что соперница чересчур слабо провела матч. У представительницы Казахстана было непривычно много ошибок даже на собственной подаче.

Пегула же играет явно без какого-либо психологического давления. В ее случае невыход из группы точно не станет катастрофой.

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К слову, в прошлом году Пегула не выиграла ни одного матча на итогового, потерпев три поражения. Но теперь у нее есть отличная возможность прорваться в плей-офф.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.54, победу Соболенко букмекеры предлагают за 2.48.

Арина выиграла четыре из пяти предыдущих матчей против американки. И есть подозрение, что разрыв станет еще больше.

Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 2.28.