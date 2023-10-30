Мюллер
Александр стал одним из тех, кому организаторы предоставили wild card.
На минувшей неделе француз прошел непростую квалификацию в Вене, обыграв Ллойда Харриса и Лоренцо Сонего, но в основной сетке сразу же уступил Томми Полу.
Осенью единственным успехом Мюллера пока что остается выход в полуфинал домашнего «челленджера» в Кассисе.
На уровне основной сетки ATP Мюллер за последние три с половиной месяца выиграл лишь один матч.
Сафиуллин
Роману тем временем пришлось участвовать в квалификации, несмотря на то, что он с недавних пор входит в топ-50.
В отборе россиянин выиграл у француза Артура Казо и австралийца Джордана Томпсона. Последнего он дожал только в третьем сете.
На завершившемся в воскресенье турнире в Вене Сафиуллин не смог пройти первый круг, проиграв Карену Хачанову (4:6, 4:6).
В Стокгольме Роман тоже выступил не так удачно, как ожидалось. Во втором раунде 26-летний теннисист уступил Адриану Маннарино.
Но это вполне нормально, что после двух успешных турниров — в Чэнду и Шанхае — у Сафиуллина был небольшой спад.
Прогноз и ставка
На Мюллера в этом матче можно поставить за 3.95, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.25.
У француза будет поддержка трибун, но этого вряд ли будет достаточно для победы. Вполне вероятно, что россиянину хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
Ставка — победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 2.08.