Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. Мюллер — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мюллер

Александр стал одним из тех, кому организаторы предоставили wild card.

На минувшей неделе француз прошел непростую квалификацию в Вене, обыграв Ллойда Харриса и Лоренцо Сонего, но в основной сетке сразу же уступил Томми Полу.

Осенью единственным успехом Мюллера пока что остается выход в полуфинал домашнего «челленджера» в Кассисе.

На уровне основной сетки ATP Мюллер за последние три с половиной месяца выиграл лишь один матч.

Сафиуллин

Роману тем временем пришлось участвовать в квалификации, несмотря на то, что он с недавних пор входит в топ-50.

В отборе россиянин выиграл у француза Артура Казо и австралийца Джордана Томпсона. Последнего он дожал только в третьем сете.

На завершившемся в воскресенье турнире в Вене Сафиуллин не смог пройти первый круг, проиграв Карену Хачанову (4:6, 4:6).

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В Стокгольме Роман тоже выступил не так удачно, как ожидалось. Во втором раунде 26-летний теннисист уступил Адриану Маннарино.

Но это вполне нормально, что после двух успешных турниров — в Чэнду и Шанхае — у Сафиуллина был небольшой спад.

Прогноз и ставка

На Мюллера в этом матче можно поставить за 3.95, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.25.

У француза будет поддержка трибун, но этого вряд ли будет достаточно для победы. Вполне вероятно, что россиянину хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 2.08.