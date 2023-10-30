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    Сафиуллин обыграет Мюллера с разгромным счетом?

    Мюллер — Сафиуллин. Ставка (к. 2.08) и прогноз на «Мастерс» в Париже 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мюллер — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. Мюллер — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 30 Октября 2023 года

    Мюллер

    Александр стал одним из тех, кому организаторы предоставили wild card.

    На минувшей неделе француз прошел непростую квалификацию в Вене, обыграв Ллойда Харриса и Лоренцо Сонего, но в основной сетке сразу же уступил Томми Полу.

    Осенью единственным успехом Мюллера пока что остается выход в полуфинал домашнего «челленджера» в Кассисе.

    На уровне основной сетки ATP Мюллер за последние три с половиной месяца выиграл лишь один матч.

    Сафиуллин

    Роману тем временем пришлось участвовать в квалификации, несмотря на то, что он с недавних пор входит в топ-50.

    В отборе россиянин выиграл у француза Артура Казо и австралийца Джордана Томпсона. Последнего он дожал только в третьем сете.

    На завершившемся в воскресенье турнире в Вене Сафиуллин не смог пройти первый круг, проиграв Карену Хачанову (4:6, 4:6).

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    В Стокгольме Роман тоже выступил не так удачно, как ожидалось. Во втором раунде 26-летний теннисист уступил Адриану Маннарино.

    Но это вполне нормально, что после двух успешных турниров — в Чэнду и Шанхае — у Сафиуллина был небольшой спад.

    Прогноз и ставка

    На Мюллера в этом матче можно поставить за 3.95, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.25.

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    У француза будет поддержка трибун, но этого вряд ли будет достаточно для победы. Вполне вероятно, что россиянину хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 2.08.

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    Мюллер — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин обыграет Мюллера с разгромным счетом?
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