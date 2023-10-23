Вольф
Джей-Джей в начале месяца дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Шанхае. И пока что это его лучший осенний результат.
Американец выиграл у Педро Качина, Кэмерона Норри и Маттео Арнальди, после чего уступил Юго Эмберу.
В Стокгольме Вольф прошел только один раунд. После победы над Себастьяном Баэсом 59-я ракетка мира проиграл Ласло Дьере.
Вольф в целом остается очень непредсказуемым игроком. Сложно сказать, чего от него ожидать в австрийской столице.
Легечка
Иржи тем временем неудачно провел недавние турниры. Неудачная серия началась еще на Открытом чемпионате США.
В Нью-Йорке чех проиграл в первом круге россиянину Аслану Карацеву (3:6, 3:6, 3:6).
На турнире в Астане Легечка кое-как прошел один раунд: после победы над белорусом Егором Герасимовым его остановил серб Хамад Медьедович.
В Шанхае и Стокгольме 21-летний теннисист не выиграл ни одного матча.
Есть подозрение, что Легечке банально не хватило «топлива» на заключительную часть сезона.
Прогноз и ставка
На Вольфа в этом матче можно поставить за 1.77, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.05.
Скорее всего, в предстоящем матче теннисистам не хватит двух партий. У обоих часто случаются спады в игре, поэтому вполне вероятно, что здесь будет третий сет.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.29.