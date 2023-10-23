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    Вольфу и Легечке понадобится третий сет?

    Вольф — Легечка. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Вене 23 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вольф — Легечка
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    Иржи Легечка
    Американец Джеффри Джон Вольф сыграет против чеха Иржи Легечки в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 15:00 мск. Вольф — Легечка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вена. Мужчины 23 Октября 2023 года

    Вольф

    Джей-Джей в начале месяца дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Шанхае. И пока что это его лучший осенний результат.

    Американец выиграл у Педро Качина, Кэмерона Норри и Маттео Арнальди, после чего уступил Юго Эмберу.

    В Стокгольме Вольф прошел только один раунд. После победы над Себастьяном Баэсом 59-я ракетка мира проиграл Ласло Дьере.

    Вольф в целом остается очень непредсказуемым игроком. Сложно сказать, чего от него ожидать в австрийской столице.

    Легечка

    Иржи тем временем неудачно провел недавние турниры. Неудачная серия началась еще на Открытом чемпионате США.

    В Нью-Йорке чех проиграл в первом круге россиянину Аслану Карацеву (3:6, 3:6, 3:6).

    На турнире в Астане Легечка кое-как прошел один раунд: после победы над белорусом Егором Герасимовым его остановил серб Хамад Медьедович.

    Все прогнозы на теннис

    В Шанхае и Стокгольме 21-летний теннисист не выиграл ни одного матча.

    Есть подозрение, что Легечке банально не хватило «топлива» на заключительную часть сезона.

    Прогноз и ставка

    На Вольфа в этом матче можно поставить за 1.77, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.05.

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    Скорее всего, в предстоящем матче теннисистам не хватит двух партий. У обоих часто случаются спады в игре, поэтому вполне вероятно, что здесь будет третий сет.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.29.

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    Вольф — Легечка: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на теннис. Вольфу и Легечке понадобится третий сет?
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