Американец Джеффри Джон Вольф сыграет против чеха Иржи Легечки в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 15:00 мск. Вольф — Легечка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вольф

Джей-Джей в начале месяца дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Шанхае. И пока что это его лучший осенний результат.

Американец выиграл у Педро Качина, Кэмерона Норри и Маттео Арнальди, после чего уступил Юго Эмберу.

В Стокгольме Вольф прошел только один раунд. После победы над Себастьяном Баэсом 59-я ракетка мира проиграл Ласло Дьере.

Вольф в целом остается очень непредсказуемым игроком. Сложно сказать, чего от него ожидать в австрийской столице.

Легечка

Иржи тем временем неудачно провел недавние турниры. Неудачная серия началась еще на Открытом чемпионате США.

В Нью-Йорке чех проиграл в первом круге россиянину Аслану Карацеву (3:6, 3:6, 3:6).

На турнире в Астане Легечка кое-как прошел один раунд: после победы над белорусом Егором Герасимовым его остановил серб Хамад Медьедович.

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В Шанхае и Стокгольме 21-летний теннисист не выиграл ни одного матча.

Есть подозрение, что Легечке банально не хватило «топлива» на заключительную часть сезона.

Прогноз и ставка

На Вольфа в этом матче можно поставить за 1.77, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.05.

Скорее всего, в предстоящем матче теннисистам не хватит двух партий. У обоих часто случаются спады в игре, поэтому вполне вероятно, что здесь будет третий сет.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.29.