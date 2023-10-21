Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Максимилиана Мартерера в полуфинале турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 16:30 мск. Бублик — Мартерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Бублик выиграл два матча подряд впервые после Уимблдона, на котором он дошел до четвертого раунда.

Сложно сказать, что будет дальше, но недавние матчи представитель Казахстана действительно провел на приличном уровне.

В четвертьфинале Бублик одержал победу над французом Джованни Мпетши Перрикаром — 6:4, 4:6, 6:2.

В решающем сете Саша отдал сопернику на собственной подаче всего лишь три очка.

В первом матче Бублик обыграл еще одного представителя Франции Грегуара Баррера — 6:4, 6:2.

Мартерер

Максимилиан тем временем добрался до полуфинала на уровне ATP впервые с 2018 года.

При этом в Антверпене с учетом квалификации немец выиграл уже пять матчей.

В основной сетке Мартерер начал с победы над французом Ришаром Гаске, после чего выиграл у португальца Нуну Боржеша.

В полуфинале 127-я ракетка мира разгромил француза Юго Гастона (6:3, 6:2).

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Также стоит обратить внимание на то, что Мартерер не отдал ни одного сета в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 1.79, победу Мартерера букмекеры предлагают за 2.03.

Ранее в этом сезоне Бублик спокойно обыграл Мартерера на Уимблдоне — 6:4, 6:1, 7:6.

Несмотря на то, что немец выдал классную серию матчей, в предстоящем у него, скорее всего, будут проблемы. На этот раз Макса ждет встреча с не самым приятным соперником.

Ставка — победа Бублика с форой по геймам (-1,5) за 2.00.