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    Россиянка легко победит?

    Самсонова — Костюк. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч в Пекине 04 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Костюк
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова и украинка Марта Костюк встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 04 октября, начало — в 09:00 мск. Самсонова — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Людмила Самсонова

    Самсонова ожидаемо уверенно движется оп сетке китайского турнира, хотя многие высказывались относительно её усталости.

    Людмила проводила первый матч на турнире против американки Паркс, но Алисия сейчас совсем не в форме, и поединок просто стал формальностью.

    Вторая встреча на китайских кортах была куда сложнее, поскольку в соперницах была чешка Квитова. Но и в том поединке россиянка доминировала на протяжении всей встречи.

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    Марта Костюк из Украины по всем параметрам проигрывает российской спортсменке, поэтому Людмила просто на классе может оформить выход в четвертьфинал.

    Марта Костюк

    Костюк мелкими шагами прогрессирует и продвигается вверх по женскому рейтингу. Марте стоит добавлять, прежде всего, в психологии, которая иногда хромает.

    Ещё не завершившийся сезон украинка однозначно может занести себе в актив, поскольку она набрала уже больше рейтинговых очков, чем в прошлом.

    В Пекине у неё откровенно складывается игра, поскольку после победы над Кочиаретто она обыграла саму Жабер, но данная виктория совсем не гарантирует проход по дистанции дальше.

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    В игре против Самсоновой шансов на успех откровенно мало, поскольку Людмила проводит сезон на потрясающем уровне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.47, победа Костюк — 2.71.

    Прогноз: Самсонова победит за явным преимуществом.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.79.

    Альтернативный прогноз: Украинка проиграет максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.04.

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    Самсонова — Костюк: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на теннис. Россиянка легко победит?
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