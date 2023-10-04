Россиянка Людмила Самсонова и украинка Марта Костюк встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 04 октября, начало — в 09:00 мск. Самсонова — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Людмила Самсонова

Самсонова ожидаемо уверенно движется оп сетке китайского турнира, хотя многие высказывались относительно её усталости.

Людмила проводила первый матч на турнире против американки Паркс, но Алисия сейчас совсем не в форме, и поединок просто стал формальностью.

Вторая встреча на китайских кортах была куда сложнее, поскольку в соперницах была чешка Квитова. Но и в том поединке россиянка доминировала на протяжении всей встречи.

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Марта Костюк из Украины по всем параметрам проигрывает российской спортсменке, поэтому Людмила просто на классе может оформить выход в четвертьфинал.

Марта Костюк

Костюк мелкими шагами прогрессирует и продвигается вверх по женскому рейтингу. Марте стоит добавлять, прежде всего, в психологии, которая иногда хромает.

Ещё не завершившийся сезон украинка однозначно может занести себе в актив, поскольку она набрала уже больше рейтинговых очков, чем в прошлом.

В Пекине у неё откровенно складывается игра, поскольку после победы над Кочиаретто она обыграла саму Жабер, но данная виктория совсем не гарантирует проход по дистанции дальше.

В игре против Самсоновой шансов на успех откровенно мало, поскольку Людмила проводит сезон на потрясающем уровне.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.47, победа Костюк — 2.71.

Прогноз: Самсонова победит за явным преимуществом.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.79.

Альтернативный прогноз: Украинка проиграет максимально быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.04.