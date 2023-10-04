Людмила Самсонова
Самсонова ожидаемо уверенно движется оп сетке китайского турнира, хотя многие высказывались относительно её усталости.
Людмила проводила первый матч на турнире против американки Паркс, но Алисия сейчас совсем не в форме, и поединок просто стал формальностью.
Вторая встреча на китайских кортах была куда сложнее, поскольку в соперницах была чешка Квитова. Но и в том поединке россиянка доминировала на протяжении всей встречи.
Марта Костюк из Украины по всем параметрам проигрывает российской спортсменке, поэтому Людмила просто на классе может оформить выход в четвертьфинал.
Марта Костюк
Костюк мелкими шагами прогрессирует и продвигается вверх по женскому рейтингу. Марте стоит добавлять, прежде всего, в психологии, которая иногда хромает.
Ещё не завершившийся сезон украинка однозначно может занести себе в актив, поскольку она набрала уже больше рейтинговых очков, чем в прошлом.
В Пекине у неё откровенно складывается игра, поскольку после победы над Кочиаретто она обыграла саму Жабер, но данная виктория совсем не гарантирует проход по дистанции дальше.
В игре против Самсоновой шансов на успех откровенно мало, поскольку Людмила проводит сезон на потрясающем уровне.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.47, победа Костюк — 2.71.
Прогноз: Самсонова победит за явным преимуществом.
Ставка: Ф1 (-3) за 1.79.
Альтернативный прогноз: Украинка проиграет максимально быстро.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.04.