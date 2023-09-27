Россиянки Людмила Самсонова и Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 05:00 мск. Александрова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Екатерина начала турнир с волевой победы над Анной Калинской — 6:7, 6:1, 7:5.

В решающей партии Александрова идеально провела геймы на собственной подаче — у соперницы не было ни одного брейк-пойнта.

На прошлой неделе россиянка прошла первый круг на «тысячнике» в Гвадалахаре, выиграв на двух тай-брейках у Магдалены Фрех. А вот дальше было разгромное поражение от Кэролаун Доулхайд.

В Сан-Диего Александрова в первом же матче проиграла Алене Остапенко (6:7, 7:6, 5:7).

Но и позитивных моментов у нее тоже хватает. В конце августа 21-я ракетка мира дошла до финала в Кливленде, а потом выиграла два матча на US Open.

Самсонова

Людмила тем временем почти не напрягалась в первом раунде. Россиянка разгромила немку Татьяну Марию — 6:0, 6:2.

В прошлом году Самсонова взяла здесь титул, поэтому на этой неделе ей предстоит защищать 500 очков.

И с учетом этого нюанса можно предположить, что у нее не должно быть проблем с концентрацией и настроем.

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Но пройти всю дистанцию все равно будет сложно. Хотя бы из-за того, что на этот раз сюда приехала Ига Свентек.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 2.30, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.64.

Ранее в этом сезоне Екатерина обыграла Людмилу на траве в Берлине — 6:4, 6:3. Как ни странно, Александрова с некоторых пор очень здорово играет на этом специфическом покрытии.

Но на харде у Самсоновой все-таки получше шансы на победу. Скорее всего, она возьмет реванш.

Ставка — победа Самсоновой в двух сетах за 2.50.