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    Самсонова возьмет реванш у Александровой?

    Александрова — Самсонова. Ставка (к. 2.50) и прогноз на турнир в Токио 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянки Людмила Самсонова и Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 05:00 мск. Александрова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Женщины 27 Сентября 2023 года

    Александрова

    Екатерина начала турнир с волевой победы над Анной Калинской — 6:7, 6:1, 7:5.

    В решающей партии Александрова идеально провела геймы на собственной подаче — у соперницы не было ни одного брейк-пойнта.

    На прошлой неделе россиянка прошла первый круг на «тысячнике» в Гвадалахаре, выиграв на двух тай-брейках у Магдалены Фрех. А вот дальше было разгромное поражение от Кэролаун Доулхайд.

    В Сан-Диего Александрова в первом же матче проиграла Алене Остапенко (6:7, 7:6, 5:7).

    Но и позитивных моментов у нее тоже хватает. В конце августа 21-я ракетка мира дошла до финала в Кливленде, а потом выиграла два матча на US Open.

    Самсонова

    Людмила тем временем почти не напрягалась в первом раунде. Россиянка разгромила немку Татьяну Марию — 6:0, 6:2.

    В прошлом году Самсонова взяла здесь титул, поэтому на этой неделе ей предстоит защищать 500 очков.

    И с учетом этого нюанса можно предположить, что у нее не должно быть проблем с концентрацией и настроем.

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    Но пройти всю дистанцию все равно будет сложно. Хотя бы из-за того, что на этот раз сюда приехала Ига Свентек.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 2.30, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.64.

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    Ранее в этом сезоне Екатерина обыграла Людмилу на траве в Берлине — 6:4, 6:3. Как ни странно, Александрова с некоторых пор очень здорово играет на этом специфическом покрытии.

    Но на харде у Самсоновой все-таки получше шансы на победу. Скорее всего, она возьмет реванш.

    Ставка — победа Самсоновой в двух сетах за 2.50.

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    Александрова — Самсонова: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на теннис. Самсонова возьмет реванш у Александровой?
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