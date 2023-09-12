Украинка Марта Костюк сыграет против польской теннисистки Магды Линетт в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 20:00 мск. Линетт — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Линетт

Магда по-прежнему находится в топ-30 благодаря выходу в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии.

С тех пор у теннисистки из Польши и близко не было ничего подобного. Из относительно недавнего можно вспомнить разве что выход в третий круг Уимблдона.

На Открытом чемпионате США 24-я ракетка мира после победы над белоруской Александрой Соснович уступил американке Дженнифер Брэди, вернувшейся в тур после двухлетнего перерыва.

На крупных турнирах в Монреале и Цинциннати Линетт не выиграла ни одного матча, уступив Виктории Азаренко и Энн Ли соответственно.

Костюк

Марта тем временем тоже в последнее время не впечатляла ни игрой, ни результатами.

Более того, серия поражений украинки составляет уже четыре матча.

Костюк внезапно забуксовала после классных побед над Бьянкой Андрееску и Каролин Гарсия на турнире в Вашингтоне.

После этого она уступила Людмиле Самсоновой, Циньвэнь Чжэн, Ясмин Паолнини и Елене Рыбакиной.

Все прогнозы на теннис

При этом в двух предыдущих матчах Марта взяла лишь по три гейма. В первой половине сезона у нее не было подобных провалов.

Прогноз и ставка

На Линетт в этом матче можно поставить за 2.11, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.73.

Обе теннисистки не лучшим образом провели недавние турниры, поэтому в данном случае сложно кому-то отдать предпочтение.

Но, зная Марту, можно предположить, что двумя сетами предстоящий матч не ограничится.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.94.