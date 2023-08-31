Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Монфис — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Гаэль в первом раунде одержал волевую победу над Таро Даниэлем — 4:6, 6:4, 6:2, 7:6.

И надо сказать, что это был не самый простой матч. Например, француз уступал с брейком и в третьем сете, и в четвертом.

Однако в некоторых моментах японец все-таки не справлялся с агрессивным теннисом Монфиса, который на этот раз здорово действовал на приеме.

Самые большие проблемы у 36-летнего теннисиста были на второй подаче — здесь он взял меньше 50 процентов очков.

Но для первого матча на турнире Монфис сыграл очень даже неплохо.

Рублев

Андрею тем временем немного повезло на старте турнира. Его первым соперником должен был стать Эмиль Руусувуори, которому он уступил два недели назад на «Мастерсе» в Цинциннати. Но финн в итоге снялся незадолго до начала матча.

Именно по этой причине россиянину пришлось играть против Артура Казо. Француз по-настоящему сопротивлялся только во втором сете — 6:4, 7:6, 6:1.

Все прогнозы на US Open

Рублев все-таки не стал драматизировать, спокойно выиграв у 119-й ракетки мира. Хотя определенные опасения были.

Перед US Open Рублев проиграл три матча подряд, из-за чего многие засомневались в его шансах повторить свой лучший результат в Нью-Йорке — ранее он трижды добирался здесь до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 2.45, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.55.

Андрея ждет встреча с мужем украинки Элины Свитолиной. Намек вы поняли — у француза здесь будет двойная мотивация.

Но и без этого надо признать, что Монфис, снова набравший отличную форму, способен снести Рублева с корта.

Ставка — победа Монфиса за 2.45. Достаточно вспомнить, как Гаэль играл на недавних «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.