Американец Тейлор Фриц сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Варильяс — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Варильяс

Перуанский теннисист впервые в карьере прошел раунд на американском мэйджоре.

И надо сказать, что Хуан-Пабло стал автором сенсации, выиграв у Миомира Кецмановича.

Серб, похоже, чересчур расслабился после того, как забрал первый сет со счетом 6:1.

Дальше игра шла по сценарию Варильяса — 1:6, 7:5, 7:5, 6:4.

Примечательно, что для Варильяса это был всего лишь седьмой матч на харде в текущем сезоне. Кроме того, он впервые в этом году одержал победу на твердом покрытии на уровне основной сетки ATP.

Фриц

Для Тейлора матч первого круга и вовсе превратился в обычную тренировку.

Фриц одержал разгромную победу над своим соотечественником Стивом Джонсоном — 6:2, 6:1, 6:2.

Соперник оказался совершенно не готов к столь серьезному матчу, который продолжался менее полутора часов. Для мужского турнира на «Шлеме» это, по сути, нонсенс.

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И немного фактов: Фриц выиграл 100 процентов очков на первой подаче и 78 процентов — на второй.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в том, что Фриц спокойно выйдет в следующий раунд. На Варильяса можно поставить за 17.00.

В отличие от Кецмановича, у американца вряд ли будут проблемы в игре с перуанским грунтовиком. Вполне вероятно, что Тейлор снова выиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Фрица с форой по геймам (-8,5) за 1.97.