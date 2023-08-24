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    Перселлу хватит двух сетов для победы над Легечкой?

    Легечка — Перселл. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Перселл
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против австралийца Макса Перселла в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 24 августа, начало — в 23:00 мск. Легечка — Перселл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 24 Августа 2023 года
    Иржи Леxечка
  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 23:00 Макс Перселл (Австралия) Макс Перселл (Австралия)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
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    Легечка

    Иржи на этой неделе провел уже два трехсетовых матча, хотя его соперниками были парень из третьей сотни рейтинга и 78-я ракетка мира.

    В предыдущем раунде чешский теннисист не без труда выиграл у Доминика Кепфера — 6:3, 3:6, 6:4.

    В этом матче Легечка не смог взять лишь один гейм на собственной подаче — во втором сете при счете 3:4.

    В решающей партии Иржи сделал брейк при счете 5:4. Очевидно, что немец просто не справился с волнением в этот момент. До этого Кепфер в четырех геймах на своей подаче отдал лишь одно очко, но в ключевой момент его просто начало трясти.

    Перселл

    У Макса тем временем в предыдущем раунде была эпичная битва с Таллоном Грикспором.

    Австралиец переиграл нидерландского теннисиста на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    Примечательно, что Перселл в обеих партиях вел с брейком, но соперник каждый раз отыгрывался.

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    В любом случае, этот матч подтвердил, что Перселл добился внушительного прогресса за последние несколько месяцев. С такой игрой у него не будет проблем с тем, чтобы закрепиться в топ-50.

    Прогноз и ставка

    На Легечку в этом матче можно поставить за 1.77, победу Перселла букмекеры предлагают за 2.05.

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    В начале 2022 года Иржи с большим трудом остановил Макса в квалификации Открытого чемпионата Австралии. Чех дожал австралийца на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    Уже тогда это было настоящим испытанием для Легечки, а на этот раз Перселл, скорее всего, возьмет реванш.

    Ставка — победа Перселла за 2.05.

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    Легечка — Перселл: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на теннис. Перселлу хватит двух сетов для победы над Легечкой?
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