Чех Иржи Легечка сыграет против австралийца Макса Перселла в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 24 августа, начало — в 23:00 мск. Легечка — Перселл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Легечка

Иржи на этой неделе провел уже два трехсетовых матча, хотя его соперниками были парень из третьей сотни рейтинга и 78-я ракетка мира.

В предыдущем раунде чешский теннисист не без труда выиграл у Доминика Кепфера — 6:3, 3:6, 6:4.

В этом матче Легечка не смог взять лишь один гейм на собственной подаче — во втором сете при счете 3:4.

В решающей партии Иржи сделал брейк при счете 5:4. Очевидно, что немец просто не справился с волнением в этот момент. До этого Кепфер в четырех геймах на своей подаче отдал лишь одно очко, но в ключевой момент его просто начало трясти.

Перселл

У Макса тем временем в предыдущем раунде была эпичная битва с Таллоном Грикспором.

Австралиец переиграл нидерландского теннисиста на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

Примечательно, что Перселл в обеих партиях вел с брейком, но соперник каждый раз отыгрывался.

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В любом случае, этот матч подтвердил, что Перселл добился внушительного прогресса за последние несколько месяцев. С такой игрой у него не будет проблем с тем, чтобы закрепиться в топ-50.

Прогноз и ставка

На Легечку в этом матче можно поставить за 1.77, победу Перселла букмекеры предлагают за 2.05.

В начале 2022 года Иржи с большим трудом остановил Макса в квалификации Открытого чемпионата Австралии. Чех дожал австралийца на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

Уже тогда это было настоящим испытанием для Легечки, а на этот раз Перселл, скорее всего, возьмет реванш.

Ставка — победа Перселла за 2.05.