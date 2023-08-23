Хорват Борна Чорич сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 01:30 мск. Чорич — Хиджиката: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чорич

Борна, похоже, решил, что ему не помешает провести еще как минимум несколько матчей перед Открытым чемпионатом США.

В прошлом году хорват отправился в Нью-Йорк после сенсационной победы на «Мастерсе» в Цинциннати, где на этот раз смог выиграть лишь один матч.

Чорич начал защиту титула с победы над Себастьяном Кордой, после чего проиграл Хуберту Хуркачу.

А в Торонто 29-я ракетка мира и вовсе не прошел ни одного раунда, сразу же уступив представителю Австралии Александру Вукичу.

Зато в мексиканском Лос-Кабосе Чорич дошел до полуфинала. Правда, здесь он тоже не лучшим образом провел матч против сильного соперника, почти без шансов проиграв Стефаносу Циципасу (3:6, 2:6).

Хиджиката

Ринки в первом раунде одержал волевую победу над украинцем Ильей Марченко — 4:6, 6:3, 6:2.

Сопернику хватило сил только на одну партию, в дальнейшем он действовал заметно хуже.

На «Мастерсе» в Цинциннати Хиджиката не смог пройти квалификацию, проиграв сербу Душану Лайовичу (3:6, 3:6).

Все прогнозы на теннис

Перед этим австралийский теннисист выиграл два матча на «челленджере» в Кэри. В четвертьфинале 111-я ракетка мира проиграл своему соотечественнику Адаму Уолтону.

Лучшим результатом Хиджикаты в текущем сезоне на уровне ATP пока что остается выход в полуфинал травяного турнира в Хертогенбосе.

Прогноз и ставка

На Чорича в этом матче можно поставить за 1.27, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 3.76.

Борна выиграет, но, скорее всего, его ждут как минимум два напряженных сета. Австралиец способен создать интригу.

Ставка — победа Чорича + тотал геймов больше 19,5 за 2.02.