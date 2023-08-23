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    Сможет ли Чорич разгромить Хиджикату?

    Чорич — Хиджиката. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Хиджиката
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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 01:30 мск. Чорич — Хиджиката: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 23 Августа 2023 года
    Борна Чорич
  • Хорватия
    •  Борна Чорич 01:30 Ринки Хиджиката (Австралия) Ринки Хиджиката (Австралия)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
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    Чорич

    Борна, похоже, решил, что ему не помешает провести еще как минимум несколько матчей перед Открытым чемпионатом США.

    В прошлом году хорват отправился в Нью-Йорк после сенсационной победы на «Мастерсе» в Цинциннати, где на этот раз смог выиграть лишь один матч.

    Чорич начал защиту титула с победы над Себастьяном Кордой, после чего проиграл Хуберту Хуркачу.

    А в Торонто 29-я ракетка мира и вовсе не прошел ни одного раунда, сразу же уступив представителю Австралии Александру Вукичу.

    Зато в мексиканском Лос-Кабосе Чорич дошел до полуфинала. Правда, здесь он тоже не лучшим образом провел матч против сильного соперника, почти без шансов проиграв Стефаносу Циципасу (3:6, 2:6).

    Хиджиката

    Ринки в первом раунде одержал волевую победу над украинцем Ильей Марченко — 4:6, 6:3, 6:2.

    Сопернику хватило сил только на одну партию, в дальнейшем он действовал заметно хуже.

    На «Мастерсе» в Цинциннати Хиджиката не смог пройти квалификацию, проиграв сербу Душану Лайовичу (3:6, 3:6).

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    Перед этим австралийский теннисист выиграл два матча на «челленджере» в Кэри. В четвертьфинале 111-я ракетка мира проиграл своему соотечественнику Адаму Уолтону.

    Лучшим результатом Хиджикаты в текущем сезоне на уровне ATP пока что остается выход в полуфинал травяного турнира в Хертогенбосе.

    Прогноз и ставка

    На Чорича в этом матче можно поставить за 1.27, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 3.76.

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    Борна выиграет, но, скорее всего, его ждут как минимум два напряженных сета. Австралиец способен создать интригу.

    Ставка — победа Чорича + тотал геймов больше 19,5 за 2.02.

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    Чорич — Хиджиката: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чорич разгромить Хиджикату?
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