Чорич
Борна, похоже, решил, что ему не помешает провести еще как минимум несколько матчей перед Открытым чемпионатом США.
В прошлом году хорват отправился в Нью-Йорк после сенсационной победы на «Мастерсе» в Цинциннати, где на этот раз смог выиграть лишь один матч.
Чорич начал защиту титула с победы над Себастьяном Кордой, после чего проиграл Хуберту Хуркачу.
А в Торонто 29-я ракетка мира и вовсе не прошел ни одного раунда, сразу же уступив представителю Австралии Александру Вукичу.
Зато в мексиканском Лос-Кабосе Чорич дошел до полуфинала. Правда, здесь он тоже не лучшим образом провел матч против сильного соперника, почти без шансов проиграв Стефаносу Циципасу (3:6, 2:6).
Хиджиката
Ринки в первом раунде одержал волевую победу над украинцем Ильей Марченко — 4:6, 6:3, 6:2.
Сопернику хватило сил только на одну партию, в дальнейшем он действовал заметно хуже.
На «Мастерсе» в Цинциннати Хиджиката не смог пройти квалификацию, проиграв сербу Душану Лайовичу (3:6, 3:6).
Перед этим австралийский теннисист выиграл два матча на «челленджере» в Кэри. В четвертьфинале 111-я ракетка мира проиграл своему соотечественнику Адаму Уолтону.
Лучшим результатом Хиджикаты в текущем сезоне на уровне ATP пока что остается выход в полуфинал травяного турнира в Хертогенбосе.
Прогноз и ставка
На Чорича в этом матче можно поставить за 1.27, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 3.76.
Борна выиграет, но, скорее всего, его ждут как минимум два напряженных сета. Австралиец способен создать интригу.
Ставка — победа Чорича + тотал геймов больше 19,5 за 2.02.