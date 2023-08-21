Накашима
Предстоящая неделя — один из последних шансов Брэндона избежать полного провала на североамериканской серии турниров.
Накашима не выиграл ни одного матча на недавних «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, уступив в первом раунде Иржи Легечке и Стэну Вавринке соответственно. Правда, надо признать, что в обоих случаях была серьезна борьба.
На турнирах в Атланте и Вашингтоне 22-летний теннисист дошел до второго круга. Здесь его остановили Кристофер Юбэнкс и Энди Маррей.
После всех неудач в текущем сезоне Накашима опустился в рейтинге на 73-е место.
Кублер
Джейсон тем временем пока успел сыграть лишь на одном турнире после Уимблдона.
На «Мастерсе» в Цинциннати австралийский теннисист не прошел квалификацию. После победы над Юго Гастоном его остановил Душан Лайович.
На траве главным достижением Кублера стала победа на «челленджере» в британском Илкли.
В первой половине сезона 30-летний теннисист выиграл два матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. И это пока что его лучший результат на уровне основной сетки ATP в текущем сезоне.
Прогноз и ставка
На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кублера букмекеры предлагают за 2.95.
Несмотря на то, что у Брэндона много неудач в этом году, также надо признать, что таких матчей, где он проиграл просто без шансов, почти не было. Есть ощущение, что американца преследует какое-то невезение. Либо же здесь проблема в психологии.
С учетом всех этих нюансов все равно склоняемся к тому, что Накашима выйдет в следующий раунд.
Ставка — победа Накашимы + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.