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    Сможет ли Накашима обыграть Кублера?

    Накашима — Кублер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Кублер
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    Брэндон Накашима
    Американец Брэндон Накашима сыграет против австралийца Джейсона Кублера в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 03:00 мск. Накашима — Кублер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 21 Августа 2023 года

    Накашима

    Предстоящая неделя — один из последних шансов Брэндона избежать полного провала на североамериканской серии турниров.

    Накашима не выиграл ни одного матча на недавних «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, уступив в первом раунде Иржи Легечке и Стэну Вавринке соответственно. Правда, надо признать, что в обоих случаях была серьезна борьба.

    На турнирах в Атланте и Вашингтоне 22-летний теннисист дошел до второго круга. Здесь его остановили Кристофер Юбэнкс и Энди Маррей.

    После всех неудач в текущем сезоне Накашима опустился в рейтинге на 73-е место.

    Кублер

    Джейсон тем временем пока успел сыграть лишь на одном турнире после Уимблдона.

    На «Мастерсе» в Цинциннати австралийский теннисист не прошел квалификацию. После победы над Юго Гастоном его остановил Душан Лайович.

    На траве главным достижением Кублера стала победа на «челленджере» в британском Илкли.

    Все прогнозы на теннис

    В первой половине сезона 30-летний теннисист выиграл два матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. И это пока что его лучший результат на уровне основной сетки ATP в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кублера букмекеры предлагают за 2.95.

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    Несмотря на то, что у Брэндона много неудач в этом году, также надо признать, что таких матчей, где он проиграл просто без шансов, почти не было. Есть ощущение, что американца преследует какое-то невезение. Либо же здесь проблема в психологии.

    С учетом всех этих нюансов все равно склоняемся к тому, что Накашима выйдет в следующий раунд.

    Ставка — победа Накашимы + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.

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    Накашима — Кублер: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Накашима обыграть Кублера?
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