Американец Брэндон Накашима сыграет против австралийца Джейсона Кублера в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 03:00 мск. Накашима — Кублер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Накашима

Предстоящая неделя — один из последних шансов Брэндона избежать полного провала на североамериканской серии турниров.

Накашима не выиграл ни одного матча на недавних «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, уступив в первом раунде Иржи Легечке и Стэну Вавринке соответственно. Правда, надо признать, что в обоих случаях была серьезна борьба.

На турнирах в Атланте и Вашингтоне 22-летний теннисист дошел до второго круга. Здесь его остановили Кристофер Юбэнкс и Энди Маррей.

После всех неудач в текущем сезоне Накашима опустился в рейтинге на 73-е место.

Кублер

Джейсон тем временем пока успел сыграть лишь на одном турнире после Уимблдона.

На «Мастерсе» в Цинциннати австралийский теннисист не прошел квалификацию. После победы над Юго Гастоном его остановил Душан Лайович.

На траве главным достижением Кублера стала победа на «челленджере» в британском Илкли.

Все прогнозы на теннис

В первой половине сезона 30-летний теннисист выиграл два матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. И это пока что его лучший результат на уровне основной сетки ATP в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кублера букмекеры предлагают за 2.95.

Несмотря на то, что у Брэндона много неудач в этом году, также надо признать, что таких матчей, где он проиграл просто без шансов, почти не было. Есть ощущение, что американца преследует какое-то невезение. Либо же здесь проблема в психологии.

С учетом всех этих нюансов все равно склоняемся к тому, что Накашима выйдет в следующий раунд.

Ставка — победа Накашимы + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.