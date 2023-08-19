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    Зверев продлит серию побед над Маннарино?

    Маннарино — Зверев. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Адриана Маннарино в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 19 августа, начало — в 02:00 мск. Маннарино — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 19 Августа 2023 года

    Маннарино

    У Адриана получился удивительно простой путь до четвертьфинала. Правда, дело не только в том, что ему все-таки достались не самые сложные соперники.

    Во втором раунде француз красиво наказал Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:4. Канадца подвела печальная зависимость от игры на подаче — на приеме у него, как обычно, почти ничего не получалось.

    В третьем раунде Маннарино встречался с Маккензи Макдональдом. Первый сет 35-летний теннисист выиграл со счетом 6:4, а во втором при 3:0 в его пользу американец снялся.

    Маннарино второй раз в сезоне выиграл три матча подряд на харде. В конце марта Адриан дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Майами.

    Зверев

    Саша тем временем в предыдущем раунде одержал очень важную для себя в психологическом плане победу.

    Немецкий теннисист выиграл у Даниила Медведева — 6:4, 5:7, 6:4.

    После матча, отвечая на вопрос, как ему удалось, Зверев отшучивался: «Играл в гольф с Алькарасом, и он составил мне очень хороший план на матч».

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    Не факт, что план был составлен Алькарасом, но Зверев действительно здорово выглядел в этой игре. И с учетом того, что ранее в этом сезоне он уже трижды проигрывал Медведеву, это действительно очень серьезный результат.

    Зверев впервые после травмы обыграл соперника из топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Маннарино в этом матче можно поставить за 4.20, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.23.

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    У Саши раньше никогда не было проблем в матчах с французом. Зверев выиграл все семь предыдущих матчей против Маннарино.

    В прошлом сезоне немец разбил Адриана в Монпелье со счетом 6:1, 6:0. Скорее всего, предстоящая игра тоже завершится разгромной победой бывшей второй ракетки мира.

    Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.97.

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    Маннарино — Зверев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на теннис. Зверев продлит серию побед над Маннарино?
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