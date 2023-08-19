Маннарино
У Адриана получился удивительно простой путь до четвертьфинала. Правда, дело не только в том, что ему все-таки достались не самые сложные соперники.
Во втором раунде француз красиво наказал Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:4. Канадца подвела печальная зависимость от игры на подаче — на приеме у него, как обычно, почти ничего не получалось.
В третьем раунде Маннарино встречался с Маккензи Макдональдом. Первый сет 35-летний теннисист выиграл со счетом 6:4, а во втором при 3:0 в его пользу американец снялся.
Маннарино второй раз в сезоне выиграл три матча подряд на харде. В конце марта Адриан дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Майами.
Зверев
Саша тем временем в предыдущем раунде одержал очень важную для себя в психологическом плане победу.
Немецкий теннисист выиграл у Даниила Медведева — 6:4, 5:7, 6:4.
После матча, отвечая на вопрос, как ему удалось, Зверев отшучивался: «Играл в гольф с Алькарасом, и он составил мне очень хороший план на матч».
Не факт, что план был составлен Алькарасом, но Зверев действительно здорово выглядел в этой игре. И с учетом того, что ранее в этом сезоне он уже трижды проигрывал Медведеву, это действительно очень серьезный результат.
Зверев впервые после травмы обыграл соперника из топ-10.
Прогноз и ставка
На Маннарино в этом матче можно поставить за 4.20, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.23.
У Саши раньше никогда не было проблем в матчах с французом. Зверев выиграл все семь предыдущих матчей против Маннарино.
В прошлом сезоне немец разбил Адриана в Монпелье со счетом 6:1, 6:0. Скорее всего, предстоящая игра тоже завершится разгромной победой бывшей второй ракетки мира.
Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.97.