Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 03:30 мск. Алькарас — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос слегка разочаровал на прошлой неделе, не сумев дойти в Торонто даже до полуфинала.

На канадском «Мастерсе» испанец проиграл американцу Томми Полу в 1/4 финала — 3:6, 6:4, 3:6.

В этом матче Алькарас в какой-то момент даже распсиховался, бросил ракету, хотя раньше ничего подобного за ним не замечали.

Первая ракетка мира очень хотел продлить победную серию, которая составляла 14 матчей.

Интересно, что в прошлом году Алькарас проиграл Полу в Монреале. Что было дальше, все помнят — в сентябре Карлос взял титул на US Open.

Томпсон

У Джордана тем временем в первом раунде была настоящая битва с Джоном Изнером.

Австралиец обыграл американского гиганта на двух тай-брейках.

Интересно, что Томпсон, как и его соперник, ни разу не терял подачу, но на приеме у него вообще ничего не получалось.

Также стоит отметить, что в квалификации Джордан выиграл у француза Александра Мюллера и швейцарца Марка-Андреа Хюслера.

Все прогнозы на теннис

В начале августа Томпсон дошел до четвертьфинала в Вашингтоне. В столице США, прежде чем проиграть Тейлору Фрицу, он одержал победы над Кевином Андерсоном, Адрианом Маннарино и Кристофером Юбэнксом.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Томпсона в этом матче можно поставить за 7.70.

Испанец прекрасно знает, что может покинуть первую строчку рейтинга, если не дойдет в Цинциннати до финала, а Новак Джокович возьмет титул.

С мотивацией у Карлоса точно не будет проблем.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.00.