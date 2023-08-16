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    Сможет ли Алькарас разгромить Томпсона?

    Алькарас — Томпсон. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Томпсон
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 03:30 мск. Алькарас — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Карлос слегка разочаровал на прошлой неделе, не сумев дойти в Торонто даже до полуфинала.

    На канадском «Мастерсе» испанец проиграл американцу Томми Полу в 1/4 финала — 3:6, 6:4, 3:6.

    В этом матче Алькарас в какой-то момент даже распсиховался, бросил ракету, хотя раньше ничего подобного за ним не замечали.

    Первая ракетка мира очень хотел продлить победную серию, которая составляла 14 матчей.

    Интересно, что в прошлом году Алькарас проиграл Полу в Монреале. Что было дальше, все помнят — в сентябре Карлос взял титул на US Open.

    Томпсон

    У Джордана тем временем в первом раунде была настоящая битва с Джоном Изнером.

    Австралиец обыграл американского гиганта на двух тай-брейках.

    Интересно, что Томпсон, как и его соперник, ни разу не терял подачу, но на приеме у него вообще ничего не получалось.

    Также стоит отметить, что в квалификации Джордан выиграл у француза Александра Мюллера и швейцарца Марка-Андреа Хюслера.

    Все прогнозы на теннис

    В начале августа Томпсон дошел до четвертьфинала в Вашингтоне. В столице США, прежде чем проиграть Тейлору Фрицу, он одержал победы над Кевином Андерсоном, Адрианом Маннарино и Кристофером Юбэнксом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Томпсона в этом матче можно поставить за 7.70.

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    Испанец прекрасно знает, что может покинуть первую строчку рейтинга, если не дойдет в Цинциннати до финала, а Новак Джокович возьмет титул.

    С мотивацией у Карлоса точно не будет проблем.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.00.

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    Алькарас — Томпсон: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас разгромить Томпсона?
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