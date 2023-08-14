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    Крейчикова сможет пройти непростую соперницу?

    Азаренко — Крейчикова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 14 августа 2023 года

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    Барбора Крейчикова
    Азаренко — Крейчикова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Виктория Азаренко

    Азаренко выглядит более, чем презентабельно по этому году, однако у неё уже было несколько случаев по этому году, когда она не смогла завершить едва начавшийся турнир.

    Последний такой случай произошел как раз на прошлой неделе в Монреале, когда Виктория не смогла провести матч второго круга против американки Стивенс.

    Сложно предполагать, в каком состоянии белоруска будет перед стартом престижного хардового турнира в американском Цинциннати, но даже в первом круге ей придется играть на максимальных оборотах.

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    В поединке против Крейчиковой стоит быть самой собой и применять активные действия в атаке, иначе все закончится максимально плохо для белоруски.

    Барбора Крейчикова

    Крейчикова в этом сезоне не демонстрирует тот уровень тенниса, который б в полной мере мог позволить говорить о действительно серьезных намерениях чешки по завоеванию нескольких серьезных титулов.

    Иногда Барбору пробивает на подвиги, но большинство турниров она заканчивала бесславно, тем более ничто не предвещало такого развития событий.

    Если Азаренко не смогла выйти на матч со Стивенс в Монреале, то чешка не смогла завершить матч первого круга «Уимблдона», от которого у неё было максимальное количество ожиданий.

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    В игре с Азаренко у чешки есть реальные шансы на успех, но ими нужно воспользоваться, поскольку бойцовского характера Вике явно не занимать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Азаренко — 1.83, победа Крейчиковой — 1.98.

    Прогноз: Хоть по котировкам более вероятной победительницей матча является белоруска, но выиграет чешка.

    Ставка: П2 за 1.98.

    Альтернативный прогноз: Игра растянется на три партии.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36.

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    Азаренко — Крейчикова: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Крейчикова сможет пройти непростую соперницу?
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