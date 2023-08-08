Британец Энди Маррей сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 8 августа, начало — в 19:30 мск. Сонего — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сонего

Лоренцо сыграет на харде впервые за последние четыре месяца.

В июле, после Уимблдона, итальянец выступил на двух грунтовых турнирах. И если в швейцарском Гштаде он проиграл в первом же матче, то в хорватском Умаге 39-я ракетка мира добрался до полуфинала.

Лучшим результатом Сонего на харде в текущем сезоне пока что остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Майами. Здесь он выиграл у Доминика Тима, Дэна Эванса и Фрэнсиса Тиафо.

Также стоит отметить два выхода в четвертьфинал на харде — на турнирах в Монпелье и Дубае.

На твердом покрытии Сонего может играть не хуже, чем на грунте, это факт.

Маррей

Энди на прошлой неделе выиграл один матч на турнире в Вашингтоне.

После классной победы над Брэндоном Накашимой (7:6, 6:4) британец в очень напряженном матче проиграл Тейлору Фрицу.

Несмотря на результат, Маррей здорово провел встречу с американским теннисистом, подтвердив тем самым, что он по-прежнему опасен даже на харде.

Все прогнозы на теннис

Впрочем, в этом можно было убедиться еще в начале сезона, когда бывшая первая ракетка мира выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии, дошел до финала в Дохе и до третьего круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Сонего в этом матче можно поставить за 2.75, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.45.

В феврале Энди с трудом выиграл у итальянца на турнире в Дохе — 4:6, 6:1, 7:6.

И предстоящий матч, скорее всего, тоже будет таким же нервным и затяжным. И не факт, что Маррей подтвердит статус фаворита.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.